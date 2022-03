Si sono verificati a Palermo tra le vie Malaspina e Paruta

Un motociclista e un rider sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri a Palermo in due diversi incidenti stradali. Ad avere la peggio il centauro che, dopo un primo intervento chirurgico, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia. Meno grave la condizione del fattorino che comunque ha riportato una frattura.

La ferita in volto

Il centauro pare essere rimasto vittima di un incidente in cui non è rimasto coinvolto alcun altro veicolo. Stando ai primi rilievi l’uomo, un trentenne palermitano, era in sella ad una moto di grossa cilindrata quando giunto all’altezza di via Paruta ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro una ringhiera. Nonostante indossasse il casco comunque ha riportato una profonda ferita al volto, oltre a varie fratture. Dopo le primissime cure di medici e rianimatori all’ospedale Ingrassia, è stato trasferito al Villa Sofia. Il rider invece è stato coinvolto in un incidente avuto con una berlina guidata da una donna in via Malaspina. Per lui una frattura ma non versa in pericolo di vita.

Ieri epilogo tragico

A Palermo appena 24 ore prima si era consumato un tragico incidente mortale avvenuto nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. Una Fiat Uno bianca è finita contro un palo. Alla guida c’era Agostino Corrao, 21 anni, che è morto sul colpo. Il terribile incidente è avvenuto intorno all’una di notte quando l’auto guidata dal giovane si è schiantata su un palo della linea del tram nella zona di via Castellana in largo Mauro De Mauro. L’utilitaria è stata sequestrata ed è stata aperta un’indagine per capire la dinamica esatta dell’incidente. Agostino Corrao era sposato e lascia anche tre figli piccoli. Dopo l’incidente è stata chiusa via Castellana per consentire agli uomini dell’Infortunistica della polizia municipale di portare a termine i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.