Aveva 21 anni, lo sgomento degli amici su Facebook

Sgomento, incredulità, dolore, rabbia. Tanta rabbia. Questi i sentimenti più ricorrenti dei messaggi per Agostino Corrao, 21 anni e papà di tre bimbi, rimasto ucciso questa notte, 10 marzo, nell’incidente d’auto a Borgo Nuovo. La sua vettura si è schiantata sul palo del tram poco dopo via Castellana. L’impatto per lui è stato fatale.

I messaggi d’addio sui social

Sono tanti i messaggi di addio sui social. “Che schifo di vita… notizie bruttissime… Addio amico mio r.i.p. in pace nn meritavi questa brutta morte”, scrive Samuele. “Leggere queste notizie è un colpo al cuore! Condoglianze alla famiglia riposa in pace amico mio” dice Alessio. E Totò, un altro amico: “Non ci sono parole quando arrivano notizie come questa. R.I.P Agostì ti voglio bene”. “Non si può morire così Agostino riposa in pace” scrive ancora Ignazio su Facebook.

Il dramma nel quartiere Borgo Nuovo

Il terribile incidente stradale si è verificato nella notte nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. Una Fiat Uno bianca è finita contro un palo. Alla guida c’era Agostino Corrao, 21 anni che è morto sul colpo. Il terribile incidente è avvenuto intorno all’una di notte quando l’auto guidata dal giovane si è schiantata su un palo della linea del tram nella zona di via Castellana in largo Mauro De Mauro.

Aperta una indagine

L’utilitaria è stata sequestrata ed è stata aperta un’indagine per capire la dinamica esatta dell’incidente, le cause o se per caso sono coinvolti altri veicoli. Agostino Corrao era sposato e lascia anche tre figli piccoli. Dopo l’incidente è stata chiusa via Castellana per consentire agli uomini dell’Infortunistica della polizia municipale di portare a termine i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La disperazione dei familiari

Scene di disperazione all’arrivo dei parenti della vittima in largo Mauro de Mauro, dopo essere stati avvertiti dell’incidente. Qualcuno ha anche colpito a pugni il cofano del furgone di “Interventa”, la ditta che si occupa della messa in sicurezza delle strade in caso di incidenti.

Un altro incidente pochi giorni fa

Appena quattro giorni fa un altro grave incidente era avvenuti in Viale Europa a Villabate centro alle porte di Palermo. I residenti in quella occasione sono stati svegliati da un fortissimo boato. L’auto una Volkswagen Golf è finita contro diverse auto parcheggiate e poi contro il muro di un negozio. Il conducente Salvatore Scirè di 39 palermitano è morto.

I sanitari del 118 hanno cercato di fare di tutto per mantenerlo in vita dopo lo scontro ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo era residente nella zona di Corso dei Mille.

Sull’asfalto nessun segno di frenata, si presume un malore improvviso o un colpo di sonno. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Villabate coordinate dal comandante Giuseppe Tuzzolino. Questa mattina all’alba sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Villabate.