Ricostruita la dinamica

La procura di Palermo ha aperto una inchiesta sulla tragica morte di Carlotta Rosano, 18 anni, avvenuta domenica mattina in viale del Fante, a Palermo. Intanto le giovani che erano nella Fiat 600 con la giovane vittima si sono riprese e torneranno a casa dopo il ricovero a Villa Sofia.

Inchiesta della procura sull’incidente mortale

L’automobile si è schiantata contro il muro che costeggia il parco della Favorita, non lasciando scampo alla giovane palermitana che viveva nel quartiere San Lorenzo, proprio nelle vicinanze del luogo della tragedia. Sull’incidente la Procura però vuole vederci chiaro e si stanno eseguendo diverse indagini per capire come e perchè l’auto si sia schiantata. I magistrati attendono di poter leggere la relazione della polizia municipale sulla dinamica del grave incidente.

L’auto non avrebbe toccato altri veicoli

Dai rilievi è stato accertato che la Fiat 600 grigia non ha toccato altri veicoli prima di finire contro il muro. Qualche auto avrebbe tagliato la strada? È questo l’interrogativo che potrebbe avere una risposta solo grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Alla guida del mezzo c’era un’amica di carlotta di 22 anni. Tra le altre ipotesi anche che la giovane alla guida abbia potuto perdere il controllo del mezzo per un colpo di sonno, una distrazione legata all’uso di un cellulare o per un guasto meccanico. Le immagini delle videocamere potranno chiarire meglio quanto accaduto attorno alle 7.30 di domenica mattina.

Il corpo restituito alla famiglia

Vige, inoltre, il massimo riserbo infine sui risultati del test alcolemico di primo livello sulle tre giovani: per avere un quadro completo delle condizioni psicofisiche di chi era al volante serviranno i risultati degli esami di secondo livello che non arriveranno prima di una decina di giorni. Ancora non vi è alcuna ipotesi di reato ipotizzata dai magistrati della procura di Palermo. Che si tratti di omicidio colposo o del più grave omicidio stradale lo stabiliranno gli esami del sangue sulla 22enne e gli accertamenti sul suo telefono. Intanto il corpo della giovane è stato restituito ai familiari.