Tre giovani morti in due giorni

Nuovo incidente mortale a Catania, l’ennesimo che avviene nel giro di poche ore. Vittima un giovane di 24 anni che in sella a uno scooter si sarebbe scontrato con una Smart in viale Mario Rapisardi, all’angolo con via Fabio Filzi e via Lavaggi, a pochi passi dall’ospedale Garibaldi. Nell’impatto sarebbe stata coinvolta anche una vettura del nucleo radiomobile dei carabinieri.

L’incidente in via Rapisardi

Per cause ancora in corso di accertamento, una Smart rossa si sarebbe scontrata col motorino guidato dalla vittima all’altezza dell’incrocio. Per il giovane i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre il conducente dell’auto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

Ieri è morto un panettiere di 42 anni

Un uomo di 42 anni è morto. Giovanni Laguzza, 42 anni panettiere, di Acireale ma domiciliato a Riposto, era alla guida di una Fiat Punto quando, forse a velocità, si è schiantato contro un muro. Il corpo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo. Quando sono giunti i sanitari del 118, l’uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giarre che hanno eseguito i rilievi.

Incidente mortale in viale del Fante a Palermo

La vittima dell’incidente stradale a Palermo ieri mattina in viale del Fante a Palermo è Carlotta Rosano, 18 anni. Viaggiava in auto con altre tre amiche. La vettura è finita contro un muro. Le tre amiche sono state portate in ospedale. Sulla giovane alla guida si stanno eseguendo gli esami alcolemici e tossicologici. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. La giovane stava seguendo dei corsi di formazione all’Euroform.

L’incidente

Il gravissimo incidente è avvenuto questa mattina in viale del Fante a Palermo. Una Fiat 600 è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca. Carlotta Rosano è morta, mentre altre tre ragazze sono rimaste gravemente ferite. L’incidente è avvenuto quanto la giovane vittima era quasi arrivata a casa. Carlotta, infatti, non abitava distante dal luogo della tragedia.

Gravi le tre ragazze ferite

Le giovani ferite sono state portate all’ospedale Villa Sofia. Le loro condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le giovani dall’auto e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e cercare di rianimare la ragazza. Purtroppo per la giovane di 19 non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono eseguiti dalla polizia municipale che deve accertare le responsabilità.