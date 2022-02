Il motociclista sbalzato sull’asfalto con violenza

E’ in gravi condizioni un motociclista coinvolto questa mattina in un incidente in territorio di Terrasini, nel palermitano. Il centauro è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo. Proprio le sue condizioni hanno suggerito ai sanitari intervenuti sul posto di trasferirlo nel nosocomio palermitani.

La collisione

L’incidente si è verificato sulla statale 113, all’altezza del noto resort turistico di “Città del mare”. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri e di un ambulanza del 118. Il motociclistica, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’auto che in quel momento ha incrociato nel tratto di carreggiata che stava percorrendo.

I rilievi

I carabinieri stanno effettuando i rilievi sul posto per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato su una sola corsia.

Altro grave incidente nel messinese

Questo inizio di week-end non è sicuramente dei migliori nelle strade siciliane. Oggi si è verificato un incidente mortale nel messinese sulla statale 113. A perdere la vita un uomo di 38 anni sul ponte che collega il territorio comunale di Oliveri e Falcone. Alessio Terranova viaggiava insieme con un altro passeggero, un 30enne, a bordo di una Bmw. L’auto si è schiantata contro il guardrail e un pilone. Uno scontro violentissimo che ha fatto anche prendere fuoco alla vettura. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della sezione radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto e gli operatori del 118. Il 38enne è stato trasferito all’ospedale di Patti. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita: il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il ricovero.

Ancora un centauro nel palermitano

Appena qualche giorno fa un altro centauro è stato coinvolto in un incidente stradale nel palermitano. Coinvolta una donna, E.C., 46 anni di Palermo, che stava facendo enduro insieme ad un gruppo di amici nella zona di Valle Cuba a Casaboli quando, in un tratto di strada sterrata particolarmente dissestata, ha perso il controllo della moto ed è caduta, sbattendo il fianco sinistro su un masso e rotolando per alcuni metri, riportando un sospetto trauma toracico addominale. E’ stata trasferita non in pericolo di vita all’ospedale Ingrassia di Palermo.