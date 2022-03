impatto violento

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in contrada Coffa, territorio di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, nei pressi della stazione di servizio Lukoil. L’impatto si è verificato fra due auto – una Tiguan e una Dacia – per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, il 118 e i vigili del fuoco. C’è una vittima. E le condizioni dei feriti sono molto gravi.

La nota dell’Anas

“A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 12 il traffico è rallentato sulla strada statale 514 “di Chiaramonte”, nel comune di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, una persona è deceduta. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

L’intervento dei vigili del fuoco

Alle 15:30 di oggi la sala operativa dei pompieri “ha disposto l’invio di una squadra operativa sulla S.S. 514 al Km 12+300 in prossimità del distributore Lukoil, per incidente stradale occorso fra una Dacia Sandero ed un Tiguan. A causa del sinistro il conducente della Dacia è deceduto, mentre il passeggero, è affidato alle cure del personale del 118, che ha richiesto in sito l’intervento dell’elisoccorso. Personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale del 118 mentre si provvedeva a mettere in sicurezza l’area considerato peraltro che la Dacia ha un impianto a G.P.L.. Personale dei vigili del fuoco permane ancora in sito in attesa degli accertamenti di rito a cura dei Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa”.