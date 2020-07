la rapina sulla SS514 nel territorio del comune di Vizzini

I Carabinieri di Palagonia (CT) hanno arrestato il 21enne Alfio Simone Sapienza di Lentini (SR), in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e ricettazione.

I fatti risalgono al 21 novembre del 2019 e sono relativi ad una rapina a mano armata perpetrata in un bar con annessa rivendita di tabacchi, in una stazione di servizio sita sulla SS514 nel territorio del comune di Vizzini (CT). Quattro malviventi hanno sfondato a calci la porta d’ingresso puntando una pistola alle persone in quel momento presenti, la madre del gestore, una dipendente e l’addetto alle pompe di carburante che in un loro attimo di distrazione si era velocemente allontanato all’esterno.

Immediatamente i quattro si sono diretti dietro il bancone e, mentre uno di essi si occupava in particolare della sorveglianza delle due donne terrorizzate, gli altri facevano razzia del denaro contante presente in cassa, dei tabacchi esposti e di alcune mazzette di lotteria istantanea “gratta e vinci”, per 7.000 euro. I quattro quindi sono fuggiti a bordo di una Skoda Fabia rubata.



Le indagini eseguite grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza hanno permesso di giungere alla identificazione di almeno uno degli autori grazie alla presenza di due tatuaggi. La perquisizione effettuata nell’abitazione del sospettato, inoltre, ha fugato ogni dubbio consentendo ai militari di trovare, oltre alle scarpe indossate durante la rapina, anche 117 tagliandi “gratta e vinci” già utilizzati. Il provvedimento è stato notificato all’uomo nel carcere di Augusta (SR) perché già detenuto per altro analogo reato.