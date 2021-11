“Episodi che hanno scosso la comunità”

Segnalare e collaborare con le forze dell’ordine per assicurare i malintenzionati alle patrie galere. E’ questo l’appello rivolto dal Comune di Altavilla Milicia attraverso il proprio profilo facebook in relazione alla serie di furti in abitazione che sarebbero avvenuti nell’ultimo periodo. Un numero evidentemente alto che ha messo in allarme l’amministrazione comunale della piccola realtà della provincia palermitana.

Persa la serenità

Il Comune si è affidato ai social per lanciare l’allarme: “Alcuni furti in abitazione – si legge – hanno scosso, nei giorni scorsi, la serenità del nostro territorio. Le forze dell’ordine sono allertate e, costantemente, impegnate nel capillare controllo del territorio. Confidiamo che gli ignobili e vili autori dei furti siano presto assicurati alla giustizia”.

L’appello

L’appello è quindi quello di collaborare con le forze dell’ordine in modo da poter provare a individuare questa banda. L’ipotesi infatti è che dietro a questi furti in serie possa esserci la stessa mano, considerando il modus operandi e il fatto che sono avvenuti nello stesso periodo: “Se notiamo qualcosa, o qualcuno, di strano o sospetto, – scrive sempre il Comune sulla propria pagina facebook – non indugiamo a chiamare il 112. Meglio rischiare di aver dato un falso allarme, che di non aver sventato un potenziale delitto”.