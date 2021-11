la tragedia nel comune del siracusano

Decesso per Covid19 nel Comune di Francofonte

Cresce il contagio nella città in passato zona arancione

Il sindaco ha lanciato un appello per la vaccinazione

Si torna a morire di Covid19 a Francofonte, nel Siracusano, uno dei Comuni maggiormente colpiti dal virus, che è stato per parecchio tempo l’unico centro siciliano in zona arancione.

Morto per Covid19

Il sindaco, Daniele Lentini, ha reso noto il decesso di un uomo che, nelle settimane scorse, aveva contratto il virus. “Il Covid19 purtroppo ancora una volta miete una vittima tra la Comunità francofontese. A nome dell’amministrazione e della cittadinanza, ci stringiamo al dolore dei familiari ai quali rivolge un simbolico abbraccio” spiega il primo cittadino.

Appello alla vaccinazione

Il sindaco di Francofonte ha poi lanciato un appello alla sua cittadinanza, cioè di recarsi negli Hub per sottoporsi al vaccino. “Si ribadisce sempre con fermezza assoluta, l’invito alla vaccinazione di tutta la cittadinanza, che ad oggi resta l’unico modo efficace per combattere e difenderci dalla lotta contro questo virus” conclude il sindaco.

I dati su Francofonte

Stando ai dati dei giorni scorsi, sono 4 le persone, residenti nel centro agrumicolo del Siracusano, ad essere in ospedale per via del peggioramento delle condizioni. I numeri di venerdì scorso, come svelato dall’amministrazione comunale, dicono che si è verificata una crescita del contagio, con 66 persone positive.

Il Covid19 in Sicilia

Sono 501 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri nell’isola a fronte di 21.855 tamponi processati in Sicilia.

L’isola è al sesto posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 1.020 casi, al secondo posto il Veneto con 878 casi, al terzo posto la Campania con 875 casi, al quarto posto il Lazio con 867 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 676 casi.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 376 ricoverati, con 6 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 50, lo stesso numero di ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 98 casi, Catania 153, Messina 91, Siracusa 52, Ragusa 16, Trapani 41, Caltanissetta 31, Agrigento 8, Enna, 11.