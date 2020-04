Sulla autostrada A19 ‘Palermo-Catania’ è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Palermo in corrispondenza del km 78,500 in territorio di Petralia Sottana (Palermo) a causa di un mezzo pesante uscito di strada. Nell’incidente si registrano due feriti.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

In aggiornamento