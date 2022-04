Nel terribile scontro frontale è rimasto ferito anche un bambino

Una donna perde la vita a causa di un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Palermo-Sciacca. Nell’impatto sarebbe rimasto ferito anche un bambino. A causa di questo scontro, avvenuto sulla strada statale 624, il traffico è rallentato all’altezza del territorio di Sciacca, nell’agrigentino.

Lo scontro frontale

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente al km 82 e nell’impatto è morta una donna di 65 anni. A scontrarsi un’utilitaria e una Jeep Compass. Nel violento impatto ha perso la vita la 65enne di Sciacca che viaggiava sul lato passeggero del Suv. Ci sarebbero anche tre feriti ma per fortuna non in gravi condizioni, tra cui un bimbo, la mamma ed il conducente dell’altro mezzo originario di Santa Margherita Belice, che sono stati trasferiti all’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, polizia stradale e vigili del fuoco.

L’impatto violento

L’impatto è avvenuto tra la contrada Piana e la zona Misilberi, in territorio di Sciacca. Una delle due auto, l’utilitaria, è finita fuori strada mentre l’altra si è fermata di trasverso sulla carreggiata.

Autostrade insanguinate

Appena 5 giorni fa è stata un’alba di sangue nel palermitano dove è morta una giovane, Noemi Ficara, 25 anni di Termini Imerese, mentre la cugina che era accanto a lei di 17 anni, anche lei termitana, è rimasta gravemente ferita. Un’auto con a bordo le due ragazze si è violentemente schiantata contro il guardrail, cappottando più volte. L’incidente si è verificato sulla A19 Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia.

Altre due vittime sulla Palermo-Mazara

Lo scorso 12 aprile si verificò nel pomeriggio un incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Cinisi. A perdere la vita sul colpo fu Petre Dan Negoita, un operaio di origini rumene di 56 anni, residente in Italia da dieci anni. Due giorni dopo morì in ospedale un passeggero che era con lui, Giovanni Aquilino, 25 anni. L’auto andò fuori strada, forse toccata da qualche altro veicolo, e si schiantò contro il guardrail.