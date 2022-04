Ieri i funerali, un’intera comunità in lutto

Non ci crede nessuno che Noemi Ficara non c’è più, neanche davanti all’ultimo saluto al cimitero monumentale di Termini Imerese. Una comunità sconvolta per la morte della giovane di appena 25 anni, ennesima vittima della strada all’alba di sabato scorso, 23 aprile, lungo l’autostrada A19 Palermo Catania. Ai funerali lacrime e dolori erano palpabili durante il corteo e sino all’ingresso del feretro al camposanto. Questa mattina la bara è stata tumulata nella cappella di famiglia.

La zia distrutta: “Non posso crederci”

Enza, zia della vittima, non ha smesso di piangere un attimo. Nonostante il terribile nodo in gola ha avuto la forza di parlare ed esternare il suo dolore: “Come faremo senza i tuoi sorrisi dispensati a tutti, eri un angelo in terra. Nessuno può ancora credere che tu non ci sei più e non puoi incrociare i nostri sguardi”.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, ha proclamato ieri il lutto cittadino: “Non c’è notizia peggiore, per un sindaco, di quella della morte di una sua giovane concittadina – ha detto -. Un brutto incidente ha strappato la vita alla giovanissima e bellissima Noemi che, insieme alla cuginetta, stava rincasando a Termini. La cugina è in ospedale. Per me è un dolore insopportabile perché mi sento profondamente legata a ogni singolo cittadino della mia Termini. A nome di tutta Termini Imerese esprimo affetto e vicinanza ai familiari delle due ragazze. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso, Noemi. Ciao splendido angelo…”.

Gli amici di famiglia e l’amarezza

Alessandro Tripi conosceva bene la famiglia, abitava nel quartiere in cui gestivano un tabacchino: “Certe notizie non dovrebbero mai arrivare – ha commentato -. Non ci saranno parole dolci per lenire il dolore che si prova in questi momenti. Termini Imerese si è svegliata con un altro angelo che vola via. Mi chiedo se le istituzioni avessero un po’ di riguardo ad aiutare i pub cittadini e li lasciassero lavorare facendo mettere la musica da ascoltare in diffusione e non chiudere i locali perché si fa troppo baldoria, per fare andare i nostri giovani fuori città. Certo, gli incidenti possono accadere anche a Termini Imerese, però oggi piangiamo l’ennesima vittima della strada”.

Il terribile schianto

Noemi Ficara era alla guida della sua Toyota quando all’alba di sabato, sulla A19 in direzione Catania, all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia, ha perso il controllo del mezzo. Accanto a lei la cugina di 17 anni rimasta gravemente ferita e trasportata al Civico di Palermo. All’improvviso il veicolo impazzito ha cominciato ad ondeggiare sino a ribaltarsi più volte sbattendo contro il guardrail. Ancora non è chiaro come la conducente abbia perso il controllo, ci sono una serie di ipotesi al vaglio della Polstrada.