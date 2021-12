Il trenino, tutti ammassati e senza mascherina. Monta la polemica a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove il sindaco è stato pizzicato in un video mentre balle in compagnia di parecchie persone, non rispettando le prescrizioni anti-Covid. Nel video, che sta diventando virale, impazzando sulle bacheche social di gruppi e cittadini di Termini Imerese, si vede la prima cittadina, Maria Terranova, che balla assieme a tante persone, per lo più anziane, sulle note della celebre canzone Jerusalema.

Il trenino sulle note di Jerusalema

Il sindaco di Termini Imerese, che è anche vice presidente nazionale di Anci – nel video è in maglia verde – è stata ripresa durante lo scambio di auguri di Natale organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Paolo Balsamo” di Termini Imerese. È alla guida dell’allegro trenino che scorrazza per la sala. Tutti sono però senza mascherina e quasi nessuno mantiene il distanziamento.

Scontri sui social

La polemica adesso è senza freni sui social. Qualcuno ricorda perfino la celebre frase di Angela di Mondello, “Non ce ne Coviddi”. “E poi hanno chiuso il centro anziani a termini bassa perché c era assembramento che poi i poveri vecchietti erano a giocare fuori con freddo”, aggiunge un utente di Facebook. Ma c’è anche chi difende i protagonisti della festa. “Sarà tutta gente già vaccinata, altrimenti a cosa serve questo vaccino? Guardiamo ciò che fanno gli altri ma non guardiamo mai ciò che facciamo noi. Smettiamola di parlare a vanvera”. “È consentito ballare durante una qualsiasi cerimonia”, aggiunge un altro commentatore.