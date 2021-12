la vicenda è accaduta ad augusta

Il sindaco di Augusta insultato da un’automobilista

La donna era stata invitata ad uscire dalla Ztl

Il primo cittadino ha annunciato di presentare una denuncia

Ha vestito i panni di un agente della Polizia municipale il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che, dopo aver notato la violazione di una donna alla guida di un’auto, entrata nella Ztl, l’ha invitata ad allontanarsi.

Sindaco insultato dall’automobilista

Non l’ha presa affatto bene l’automobilista che, anzi, stando alla ricostruzione del sindaco, si è innervosita.

Quel monito sarebbe suonato come un’offesa piuttosto che un’esortazione al rispetto delle norme stradali, fatto sta che la donna avrebbe offeso il sindaco ed ormai in preda ad un nervosismo scomposto e senza ragione avrebbe accelerato, rischiando di travolgere un pedone.

Il racconto del sindaco

“In quanto responsabile di una comunità – spiega il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – ho il dovere di richiamare tutti, me compreso, al rispetto delle regole”.

“Ho fermato auto che ha violato la ztl in vigore per gli eventi natalizi e di tutta risposta la signora alla guida in modo maleducato ha inveito contro di me e non contenta ha accelerato rischiando di investire chi stava passeggiando tranquillamente”.

“Presenterò una denuncia”

“Le regole vanno rispettate, procederò alla denuncia di questa signora risalendo alla sua identità tramite la targa che ho già segnalato a chi di dovere” dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare.

A Siracusa vigile urbano aggredito

Ci sono stati nel Siracusano casi più estremi, con aggressioni ai danni degli agenti della Polizia municipale dopo una multa. Nel luglio scorso, a Siracusa, un vigile urbano fu picchiato dai due occupanti di un’auto che avevano da poco ricevuto una multa per un divieto di sosta.

Vittima in ospedale

La vittima finì in ospedale, al Pronto soccorso dell’Umberto I, praticamente illesa la collega, che fu solo spintonata dai due aggressori, identificati dagli agenti della Polizia municipale.