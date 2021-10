da domani cambia la mobilità nel centro storico

Da domani orari invernali per la Ztl in Ortigia

Varrà solo nei fine settimana e nei prefestivi

Due linee di bus navette fino al 7 gennaio del 2022

Finirà domani la Ztl in Ortigia con gli orari estivi. La zona al traffico limitata invernale sarà più “larga”, insomma, chi non dispone di autorizzazioni o pass, potrà restare più a lungo nel centro storico, infatti sarà in vigore solo nei fine settimana e nei prefestivi e con orari più ridotti: il venerdì e nei prefestivi dalle 20 alle 24; il sabato dalle 17 alle 24; la domenica e nei festivi dalle 11 alle 24.

Bus navetta fino al 7 gennaio

L’amministrazione comunale è, però, riuscita a prolungare fino al sette gennaio del 2022 il servizio dei bus navetta, gestito dall’Ast e gratuito per l’utenza. Ce ne saranno due: quella rossa, che parte dal parcheggio Von Platen, e la verde, che percorre il periplo dell’isolotto.

Ingresso solo dal ponte di Santa Lucia

Inoltre, nelle ore di Ztl, a eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, l’accesso di residenti, autorizzati e di chi si deve recare nei parcheggi interni avverrà solo dal ponte Santa Lucia e non più anche dal ponte Umbertino

E’ stata dismessa, come fanno sapere dal Comune di Siracusa, l’area parcheggio di via Elorina, per cui “ci si potrà recare in Ortigia con la linea rossa, che parte dal parcheggio di via Augusto Von Platen e segue il tragitto che passa per corso Gelone e via Bengasi così da sfruttare anche i parcheggi di piazza Adda e Molo”.

Gli orari dei bus

Gli orari di esercizio e i mezzi sono stai adeguati alla Ztl: il venerdì e nei prefestivi dalle 19,30 alle 0,30 con un bus in circolazione; il sabato dalle 17 alle 0,30 con 2 navette; la domenica e nei festivi dalle 11 alle 0,30 sempre con 2 mezzi in servizio. Negli stessi giorni e negli stessi orari, in funzione anche la linea verde lungo il periplo dell’isola.

120 mila utenti hanno usufruito dei bus

“Abbiamo concluso la sperimentazione estiva – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana – con piena soddisfazione perché l’idea di tenere l’auto il più lontano possibile da Ortigia è stata molto apprezzata. Basti pensare, che secondo i dati aggiornati a fine agosto forniti dall’Ast, le navette sono state utilizzate da più di 120 mila utenti. Il lavoro sulla Ztl, tuttavia, è tutt’altro che concluso e stiamo progettando nuovi provvedimenti che faranno tesoro delle informazioni raccolte durante la sperimentazione”.

Cambio della mobilità

Il Comune fa anche sapere che Sebastiano Olivieri diventa interamente a senso unico in direzione di via Costanza Bruno e sarà istituito il divieto di sosta in entrambi i lati con rimozione obbligatoria dei mezzi nell’arco delle 24 ore.