blocco ai mezzi dei non residenti e non autorizzati

Esordio per la Ztl in Ortigia senza le auto dei non residenti

Blocco ai due varchi di accesso nel centro storico

Stress test stasera e domani

Ieri esordio per la Ztl in Ortigia, il centro storico di Siracusa, con la novità assoluta del blocco ai mezzi dei non residenti e, dunque, e dei non autorizzati.

Alle 17,30 in punto, gli agenti della Polizia municipale hanno chiuso il varco del ponte di Santa Lucia, tra via Malta e via Chindemi, mentre i carabinieri hanno presidiato il ponte Umbertino deviando le auto e le moto non autorizzate ad entrare.

“Abbiamo avuto un momento di criticità intorno alle 20 – dice a BlogSicilia l’assessore alla Mobilità di Siracusa, Maura Fontana – ma ce lo aspettavamo visto che era il primo giorno della Ztl. Poi, la situazione è decisamente migliorata con il passare delle ore”.

L’attesa è, comunque, per stasera e domani, i giorni più caldi sotto l’aspetto della mobilità verso Ortigia, che, oltre ai tesori culturali, è il cuore della movida.

I parcheggi

L’amministrazione, per consentire l’ingresso nel centro storico, ha scommesso sui parcheggi, due in particolare: quello in via Augusto von Platen, a ridosso del Santuario della Madonna delle Lacrime, ed in via Elorina, in prossimità del mercato ortofrutticolo, entrambi, per chi non è di Siracusa, relativamente distanti da Ortigia, ma serviti dalle navette dell’Ast, l’azienda siciliana che gestisce il trasporto pubblico.

Incidente in via Elorina

L’area di sosta di via Elorina, che contiene 400 posti, è una novità assoluta e nel primo giorno con la Ztl si sono registrati circa 20 ingressi. “Si tratta anche in questo caso – spiega a BlogSicilia l’assessore alla Mobilità di Siracusa, Maura Fontana – di una novità assoluta. Va detto che per il trasferimento con il mezzo pubblico dal parcheggio di via Elorina ad Ortigia ci sono state delle difficoltà, strettamente legate, per amore di verità, ad un incidente stradale accaduto in quel tratto.

“Bus della linea rossa pieni”

E’ andata decisamente meglio per la linea rossa dell’Ast che lega, sempre con il servizio delle navetta, il parcheggio di via von Platen con Ortigia. Come si legge nella nota del Comune di Siracusa è in vigore “sette giorni su sette, dalle 17 alle 2,30 del mattino successivo e ultima partenza da via Von Platen alle 2,10. Alle 2,20 in via Chindemi si potrà prendere l’ultima corsa per il parcheggio”.

Secondo l’assessore alla Mobilità, “la linea rossa è più rodata, infatti abbiamo riscontrato che i mezzi erano pieni. Siamo certi che con il passare del tempo, a rodaggio completato, la mobilità attorno e dentro al centro storico migliorerà in modo considerevole”.