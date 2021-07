a partire da giovedì

Sarà aperto giovedì il parcheggio di via Elorina con 400 posti

Ci si potrà recare ad Ortigia con i bus navetta

A breve la Ztl in Ortigia con lo stop ai mezzi dei non residenti

Da giovedì entrano in vigore i primi provvedimenti dell’amministrazione comunale relativi alla Ztl in Ortigia, il centro storico della città.

Parcheggio e linea bus legati

In attesa del blocco alle auto dei non residenti, sarà disponibile tra 2 giorni il parcheggio di via Elorina, a ridosso del mercato ortofrutticolo, che ha una capienza di 400 posti al costo di un’euro per ora. L’apertura della struttura è legata all’avvio della cosiddetta linea blu, il servizio con i bus navetta dell’Ast, che dal parcheggio consentirà il trasferimento verso Ortigia: i mezzi arriveranno fino a via Chindemi, subito dopo il ponte Santa Lucia, per poi tornare indietro lungo corso Umberto.

Gli orari delle navette

L’orario di servizio sarà dalle 17 alle 2,05 del mattino dopo, con una corsa ogni 20 minuti. L’ultima dal parcheggio parte all’1,45; ’ultima possibilità per rientrare da via Chindemi al parcheggio è alle 1,55. Nelle domeniche la “linea blu” sarà attiva anche nelle altre ore della giornata a partire dalle 8 e sempre con una corsa ogni 20 minuti. Orari simili e stessa durata di percorrenza per la “linea rossa” già attiva da qualche settimana: tre navette che collegano il parcheggio Von Platen con Ortigia.

Servizio 7 giorni su 7

Funziona sette giorni su sette, dalle 17 alle 2,30 del mattino successivo e ultima partenza da via Von Platen alle 2,10. Alle 2,20 in via Chindemi si potrà prendere l’ultima corsa per il parcheggio.

La linea verde

A queste navette si aggiungerà la “linea verde”, un autobus di 6 metri, quindi più piccolo, che percorrerà il periplo di Ortigia: sarà in funzione tutti i giorni con partenza dal parcheggio Talete e fermate in via Mazzini, largo Aretusa e

belvedere San Giacomo. La prima corsa è alle 20 e poi ogni 20 minuti fino alle 2,20.

Potenziato servizio pubblico

“Da tempo tutti dicono che per salvaguardare Ortigia – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore ai Trasporti e diritto alla Mobilità, Maura Fontana – servono nuovi posti auto e mezzi pubblici. È ciò che stiamo cominciando a fare, con scrupolo e senza forzature ma convinti che è una scelta obbligata per consentire al nostro centro storico, il nostro gioiello più bello, di mostrarsi in tutta la sua bellezza”.

La Ztl a breve

Quanto alla Ztl, che dovrebbe scattare a breve, dal giorno dell’entrata in vigore, entrerà in vigore nei feriali alle 17,30: dal lunedì al venerdì si protrarrà fino alle 2 del giorno successivo. Nei sabati e nei prefestivi l’orario sarà allungato fino alle 7 dell’indomani. Nelle domeniche e festivi la Ztl scatterà alle 10 per cessare alle 2 del giorno dopo.

Stop alle auto dei non residenti

Rispetto al passato, due sono le novità: la prima è che riguarderà l’intera Ortigia; la seconda è che nelle ore attive vi

potranno accedere in auto solo i residenti, gli autorizzati e gli ospiti delle strutture ricettive che si trovano all’interno del centro storico. All’infuori di questi, nelle ore di Ztl nessuno potrà attraversare i ponti in macchina, nemmeno per cercare posto nei parcheggi Talete e di riva Nazario Sauro.