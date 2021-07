l'ex assessore alla polizia municipale

Affondo di Italia Viva alla giunta di Siracusa sulla Ztl in Ortigia

Criticata la mancanza di sperimentazione

Si ipotizza un eccessivo costo per pagare gli straordinari della Polizia municipale

Nuovo affondo di Italia Viva, dopo l’uscita dalla giunta, all’amministrazione comunale di Siracusa e questa volta le critiche sono sull’imminente avvio della Ztl in Ortigia, il centro storico della città.

Ztl in Ortigia

Entro questa settimana, come annunciato dal sindaco, Francesco Italia e dall’assessore alla Mobilità, Maura Fontana, i due varchi di accesso all’antica isola, il Ponte Umbertino ed il Ponte Santa Lucia saranno inaccessibili per i mezzi dei non residenti ma solo nelle ore in cui vigerà la zona al traffico limitato. Per entrare ci saranno i bus navetta, sei in tutto, che transiteranno nei due parcheggi snodo, posti all’esterno di Ortigia: via Elorina e via von Platen.

Le critiche di Italia Viva

L’ex assessore alla Polizia municipale di Siracusa, Salvatore Piccione, esponente di Italia Viva e vicinissimo a Giancarlo Garozzo, ritiene frettoloso il provvedimento in quanto non accompagnato da una sperimentazione che sarebbe dovuta avvenire nei mesi precedenti, sebbene lo stesso sindaco di Siracusa abbia precisato che la Ztl avrà carattere sperimentale.

Il ruolo della Polizia municipale

L’amministrazione ha garantito la presenza della Polizia municipale per controllare che non vi siano violazioni ma soprattutto per istruire gli automobilisti sul nuovo provvedimento. “Intanto – dice Piccione – manca una telecamera che riprenda i veicoli in entrata nella ZTL dal Ponte Umbertino”.

Gli straordinari per i vigili urbani

Ed ancora: “Il sindaco e l’assessore dichiarano che l’ingresso di Ortigia dal Ponte Umbertino sarà presidiato da pattuglie di Polizia Municipale (proprio per supplire tale assenza), ma ciò determina altri interrogativi: 1) i Vigili Urbani presidieranno il varco anche oltre le 2,00 di notte? 2) se sì, è stato previsto un quinto turno lavorativo dalle h. 2,00 alle h. 8,00; 3) quanto incideranno sulle casse comunali gli emolumenti per i turni notturni ed eventuale lavoro straordinario per i Vigili Urbani impiegati nel servizio per l’intera stagione estiva? 4) se invece i Vigili Urbani, come previsto per legge, ultimassero l’ultimo turno di servizio alle h. 2,00 (o a mezzanotte), chi presiederebbe l’ingresso del Ponte Umbertino in assenza di telecamera della ZTL fino alle 7,00? 4) se nessuno presidiasse il varco durante le ore notturne non si correrebbe il rischio di vanificare l’intero progetto”