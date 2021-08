dopo un confronto con i commercianti

Cambiano gli orari della Ztl in Ortigia

La modifica a partire dal primo di settembre

Una decisione presa dopo un confronto con i commercianti

Il Comune di Siracusa ha deciso di cambiare gli orari della Ztl in Ortigia, il centro storico di Siracusa, introdotta, in via sperimentale, il 23 luglio per concludersi il 15 di ottobre. Una modifica, a partire dall’1 settembre, che, di fatto, consentirà ai mezzi non autorizzati di poter stare di più nell’antica isola.

Ecco gli orari fino al 31 agosto

Dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 2 del giorno successivo; sabato e prefestivi, dalle 17.30 alle 7 della domenica o del giorno festivo; festivi, dalle 10 alle 2 del giorno successivo

Gli orari dall’1 settembre al 15 di ottobre

Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 2 del giorno successivo; sabato e prefestivi, dalle 17.30 alle 7 della domenica o festivo; festivi, dalle 10 alle 2 del giorno successivo.

“Venire incontro ai commercianti”

La modifica è frutto delle interlocuzioni con i commercianti che hanno chiesto all’amministrazione di accorciare la Ztl nei giorni feriali.

“Le esigenze manifestate dai commercianti – dice l’assessore alla Mobilità di Siracusa, Maura Fontana – hanno trovato un punto in comune con le esigenze di contenere gli ingressi liberi, spostando la chiusura alle 19, orario che consentirà a tali attività di ricevere i clienti abituali, provenienti anche dalla provincia: lo scopo è, e rimane, quello di preservare i nostri cittadini, le loro attività e il futuro sano della città. I confronti continueranno, come continuano anche su altri temi e sui molteplici aspetti del progetto ZTL”.

Pass in Ortigia

Sono aumentati i pass rilasciati dal Comune di Siracusa per la Ztl in Ortigia ma l’assessore ai Trasporti e diritto alla Mobilità, Maura Fontana, annuncia che sono al vaglio nuovi criteri per le autorizzazioni.

La presa di posizione dell’esponente della giunta del sindaco Italia nasce dopo una denuncia su BlogSicilia di un residente del centro storico, Davide Biondini, che ha inviato un esposto al prefetto, Giusi Scaduto, segnalando una proliferazione di pass che, secondo la sua tesi, sta sottraendo posti auto a chi vive in Ortigia.

“Alla data del 25 agosto, i permessi – sostiene l’assessore alla Mobilità di Siracusa, Maura Fontana – concessi sono 4.530, 3.066 dei quali ai residenti; al totale vanno aggiunti i 1.836 assegnati alle persone diversamente abili che, com’è ovvio, ne hanno pieno diritto. Ininfluente è il dato sui turisti che alloggiano in Ortigia: questi, infatti, non sono forniti di pass cartaceo e vengono dirottati nei parcheggi a pagamento”.