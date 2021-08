l'assessore alla mobilità maura fontana

Infuria il dibattito sul rilascio dei pass per la Ztl in Ortigia

L’assessore alla Mobilità di Siracusa svela che ci saranno dei nuovi criteri

Tanti i tentativi di aggirare il blocco ai mezzi non autorizzati

Sono aumentati i pass rilasciati dal Comune di Siracusa per la Ztl in Ortigia ma l’assessore ai Trasporti e diritto alla Mobilità, Maura Fontana, annuncia che sono al vaglio nuovi criteri per le autorizzazioni.

La presa di posizione dell’esponente della giunta del sindaco Italia nasce dopo una denuncia su BlogSicilia di un residente del centro storico, Davide Biondini, che ha inviato un esposto al prefetto, Giusi Scaduto, segnalando una proliferazione di pass che, secondo la sua tesi, sta sottraendo posti auto a chi vive in Ortigia.

La denuncia sui pass, “sono 5000”

Secondo la sua analisi, “i pass ZTL rilasciati a categorie assimilabili ai residenti – scrive Biondini – ammontano, ad oggi, a 5000 mentre gli autorizzati sono 3500 e i permessi temporanei sono pari a 1500 circa per un totale di circa 10.000 pass che insistono, oggi, sui 921 posti complessivamente disponibili”.

La replica dell’assessore Fontana

“Alla data di ieri, cioè del 25 agosto, i permessi – sostiene l’assessore alla Mobilità di Siracusa, Maura Fontana – concessi sono 4.530, 3.066 dei quali ai residenti; al totale vanno aggiunti i 1.836 assegnati alle persone diversamente abili che, com’è ovvio, ne hanno pieno diritto. Ininfluente è il dato sui turisti che alloggiano in Ortigia: questi, infatti, non sono forniti di pass cartaceo e vengono dirottati nei parcheggi a pagamento”.

Pass in aumento dal primo giugno

L’assessore alla Mobilità ammette che rispetto al primo di giugno , “c’è stato un aumento di 267 pass: ci aspettavamo un incremento visto che l’area della Ztl è cresciuta in maniera considerevole, ma riteniamo il dato pienamente soddisfacente, specie se rapportato al numero di richieste ricevute e che sfiora le duemila unità”.

Nuovi criteri per il pass

Frattanto, “stiamo predisponendo nuovi e diversi criteri per l’attribuzione dei pass in relazione all’utilizzo degli stalli interni, attività che comporterà una cernita delle autorizzazioni rilasciate e, con tutta probabilità, una riduzione del numero complessivo” spiega l’assessore alla Mobilità.

Lotta ai furbetti

Ai numeri, si aggiungono altre questioni, come i tentativi di aggirare la Ztl. “Purtroppo dobbiamo fare i conti con lo scarso senso civico di molti siracusani che fanno di tutto per aggirarle. I social hanno rilanciato il video indecente dell’automobilista che ha coperto la targa – spiega Maura Fontana – con un drappo per sfuggire alle telecamere, ma i comportamenti irregolari sono svariati”.

“Ci sono quelli che trattengono il pass scaduto e continuano a usarlo pur non avendolo rinnovato, quelli che sostano su stalli riservati non avendone diritto, per non parlare di chi entra in Ortigia prima dell’inizio della Ztl e imbuca l’auto fuori dagli stalli, persino intasando le viuzze, sperando di sfuggire ai controlli: sono centinaia le sanzioni elevate contro queste violazioni”.

“In conclusione, i numeri dicono qualcosa di ben diverso rispetto alle voci diffuse: non sono innumerevoli i pass rilasciati ma sono in crescita i tentativi per superare i controlli”