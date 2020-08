Le alleanze

L’esperienza del governo Conte con l’alleanza politica e strategica tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico può essere applicata anche a livello territoriale in occasione delle elezioni amministrative di Termini Imerese. Per questa ragione il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico insieme alle due liste civiche di Vincenzo Fasone e Pippo Preti stanno lavorando per dare vita ad una amministrazione sana, democratica, capace di rispondere al desiderio di cambiamento già espresso dai cittadini termitani. Così una nota del M5S.

Per ottenere questi risultati è necessario però operare una rottura con le esperienze fallimentari delle precedenti amministrazioni del recente passato. Gli ultimi anni sono stati molto pesanti per la città: due amministrazioni consecutive si sono interrotte indecorosamente prima del termine e non hanno saputo dare alcuna risposta ai problemi crescenti della deindustrializzazione, del degrado ambientale, del malessere sociale.

Per questa ragione una coalizione definita attorno alle forze nazionali e di governo, unita alle positive esperienze della comunità termitana, dell’associazionismo e della società civile già aggregate attorno ad importanti esperienze civiche, esprime la candidatura a sindaco di Termini Imerese della consigliera comunale uscente per l’M5S Maria Terranova. In tale prospettiva ogni forza politica della nuova Coalizione ha assicurato il massimo supporto a tale candidatura ponendo come condizione indispensabile un reale rinnovamento e la ferma volontà di operare in discontinuità rispetto al recente passato.

Per realizzare questa prospettiva, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e le due liste civiche di Vincenzo Fasone e Pippo Preti stanno lavorando alla creazione di una squadra di governo locale forte e qualificata che innanzitutto ridia “normalità” alla vita amministrativa in termini di servizi essenziali e sana gestione della cosa pubblica senza però dimenticare il ruolo della Città.

Termini Imerese, infatti, ha davanti a sé anche straordinarie opportunità che una amministrazione lungimirante, attenta e progettuale, sostenuta anche dal governo nazionale, può cogliere. Termini Imerese deve diventare una città di riferimento per l’intero Mediterraneo, una città vivibile e accogliente, città di mare e di scambi, città culturale e turistica, città intelligente, città produttiva.

La svolta green nella sostenibilità produttiva e sociale è la chiave del successo economico di molte realtà territoriali che, grazie alla volontà d’intere comunità e dei loro nuovi portavoce, hanno già sperimentato nelle loro città, importanti opportunità di economia e occupazione.

La coalizione a sostegno della candidatura di Maria Terranova rivolge un appello alle cittadine e ai cittadini di Termini Imerese per sostenere il progetto avviato, contribuendo anche alla stesura del programma e alle idee da mettere in campo affinché Termini Imerese possa voltare pagina e guardare con speranza al futuro.