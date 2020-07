l'analisi di cosa sta accadendo nel comune del palermitano

Termini Imerese spacca il centrodestra siciliano. Ma anche il centronistra. “Sarà Francesco Caratozzolo il candidato alla carica di sindaco di Termini Imerese” si legge in una nota di Forza Italia che fa esplodere quella che ormai è l’ex coalizione. Almeno qui. Caratozzolo, già consigliere provinciale e azzurro della prima ora, sarà sostenuto da una coalizione guidata da Forza Italia, insieme a Lega, Diventerà Bellissima ed Ora Sicilia.

Queste forze politiche si vanno ad aggiungere alle due liste civiche ‘Caratozzolo 2020’ e ‘Termini Popolare’ che già avevano aderito al progetto politico portato avanti dallo stimato avvocato del Foro di Termini Imerese.

“Francesco Caratozzolo – si legge nella stessa nota di Forza Italia – si prepara così ad affrontare l’appuntamento elettorale oramai imminente con una larga coalizione che ben integra i valori del centrodestra con le realtà civiche che hanno sostenuto dal primo momento la sua candidatura”.

Sulla scelta del candidato sindaco di Termini Imerese c’è stata una lunga riflessione all’interno del centrodestra siciliano che aveva espresso parecchi nomi. Era stato anche uno dei temi al centro del vertice di maggioranza a sorpresa delle scorse settimane che aveva dettato le regole per la scelta dei candidati nei 62 comuni che dovranno andare al voto con un ricorso a tavoli provinciali per chiudere tutti gli accordi.

A metà giugno la coalizione che sostiene Caratozzolo aveva fatto un passo avanti proprio a Termini pressando sugli alleati. In quella occasione il cantiere elettorale in vista delle elezioni amministrative del 4 ottobre si era arricchito di una nuova proposta politica locale che si richiama ai valori che ispirano il Partito Popolare ma anche ad alcuni tratti del logo europeo, anche se si presenterà sotto una matrice profondamente civica. Nell’era del web il nuovo soggetto politico è stato battezzato su Facebook con una pagina dedicata che in poche ore ha raccolto tante adesioni e tante condivisioni. Proprio una delle liste che sosterranno ufficialmente, adesso, Caratozzolo.

Oggi l’ufficialità della scelta del candidato con una nota azzurra ma in realtà più che un accordo quello di Termini sembra un ‘liberi tutti’. Anna Amoroso, la presidente uscente del Consiglio Comunale su cui converge Cantiere Popolare non desiste e annuncia su Facebook che anche lei è candidata mentre il segretario cittadino di Fratelli d’Italia si dimette in dissenso proprio per la scelta di Caratozzolo.

Anna Amoroso fa sapere tramite i social: “Termini Imerese oggi è un arcipelago…tante isole ognuno separate dall’altra….ognuna che guarda con diffidenza l’altra….mi candido a Sindaco della Città per essere ponte tra queste varie Termini.

Insieme a forze del centro destra, Fratelli D’Italia, Cantiere Popolare , UDC che fanno riferimento al Governo Regionale Siciliano, Patto per Termini Amoroso Sindaco e Movimenti Civici aperti…io come donna, come cittadina, come mamma non posso sottrarmi a questo impegno civico.

Voglio confrontarmi con tutte le espressioni sane ed oneste e condividere un programma che faccia della Sicurezza,dell’Ordine e della Lealtà le sue parole chiave.

#amorosamentetermini”.

E della partita non sarà, come deto, neanche Fratelli d’Italia che ufficializza il proprio dissenso tanto che il segretario cittadino Augusto Aglieri Rinella lascia la guida. In una nota spiega: “Cari amici, vi informo che, considerato che il partito ha scelto una linea politica diversa da quella da me proposta e nel rispetto delle scelte che questo direttivo ha ritenuto intraprendere, ritengo corretto fare un passo indietro dal mio ruolo di portavoce.

Sapete benissimo che, sin dal primo momento, ho sempre sostenuto che l’interesse primario era portare il partito alla vittoria, perché dalle vittorie si continua a costruire il futuro e dalle sconfitte ci si lecca le ferite.

In politica non sono mai stato affezionato ai nomi, perché ho sempre sostenuto che, chi parla di politica non parla mai di persone.

Il mio augurio è che il partito possa continuare a crescere, obiettivo che mi sono sempre dato, sin dalla prima ora con spirito di abnegazione presenziando a tutte le manifestazioni e a tutte le campagne elettorali.

Auguro a tutti voi le migliori fortune politiche e a Fratelli d’Italia la continua crescita intrapresa, certo di avere svolto la mia parte con trasparenza e lealtà nei confronti di tutti”.

E non c’è accordo neanche a sinistra dove i 5 stelle vanno senza il Pd e convergono su Di Maio, avvocato dall’anima ambientalista solo omonimo del ministro degli esteri.

Proorio l’avvocato Di Maio parla di “Grandissimo onere, ma grande onore. Ci faremo portatori di un grande appello alle forze sane della città, – scrive in una nota social – per proporre, con un patto generazionale, civico e politico, non solo una visione di questa città, ma anche un nuovo modo di coniugare il rapporto tra politica e città, per renderla partecipe ed autorevole nelle scelte che le competono, perché #ILNOSTROFUTUROLODECIDIAMONOI”.