Parte ufficialmente la difficile trattativa nel centro destra alla ricerca di un accordo per scegliere i candidati sindaco nei 62 comuni al voto ad ottobre. Una quadratura del cerchio tanto complessa quanto necessaria in una coalizione che ha ritrovato smalto elettorale in tutto il Paese e non deve dividersi proprio adesso che vuole tornare protagonista nonostante siano sempre molte le tensioni e i distinguo fra le varie anime di questa platea.

Così si è tenuto nel tardo pomeriggio quasi a sorpresa nella sala lettura dell’Ars una vertice di maggioranza per avviare la discussione. Al tavolo c’erano il Presidente dell’Ars e Commissario azzurro in Sicilia Gianfranco Miccichè accompagnato da Ugo Zagarella per Forza Italia, il sindaco di Catania Salvo Pogliese con Giampiero Cannella come rappresentanti di Fratelli d’Italia, , Giuseppe Catania per il movimento del Presidente Musumeci Diventerà Bellissima, e per i centristi Decio Terrana come rappresentante dell’Udc; Roberto Corona responsabile Enti Locali e Antonello Antinoro come rappresentante di Cantiere Popolare essendo impossibilitato a presenziare il leader Saverio Romano.

Il vertice è servito alle forze che compongono la coalizione a dirsi disponibili a trovare soluzioni comuni, insomma a superare qualche divergenza di opinioni emersa in questi mesi proprio sulla candidature nei territori. Si cercherà, insomma, di andare insieme ovunque sia possibile valutando le proposte di candidatura in base alla forza elettorale nel territorio espressa proprio dal candidato proposti e dal partito che lo propone oltre che dalla capacità di aggregazione.

Le candidature saranno analizzate non tutte in un unico tavolo palermitano come era stato ipotizzato nei mesi corsi ma da singoli tavoli provincia per provincia anche se sempre con un vaglio centralizzato. Si comincia giovedì con il tavolo che riguarda la provincia di Palermo e poi si proseguirà con l’intento di giungere ad accordi per i comuni al voto nell’arco di un paio di settimane. Un percorso che, comunque, non è ne semplice ne scontato