Il cantiere elettorale in vista delle elezioni amministrative del 4 ottobre si arricchisce di una nuova proposta politica locale che si richiama ai valori che ispirano il Partito Popolare ma anche ad alcuni tratti del logo europeo, anche se si presenterà sotto una matrice profondamente civica. Nell’era del web il nuovo soggetto politico è stato battezzato su Facebook con una pagina dedicata che in poche ore ha raccolto oltre 200 adesioni e tante condivisioni

Il post di presentazione è una sorta di preview del manifesto programmatico che sarà esitato nelle prossime settimane – a detta del gruppo fondatore – e che sarà la sintesi di alcune tesi tematiche in corso di elaborazione. Sarà anche ufficializzato un gruppo di lavoro “smart” – che si muoverà sia sul web, sia sul territorio – per assicurare un contributo significativo alla candidatura di Francesco Caratozzolo nell’ambito dei valori del centrodestra. Sin dall’esordio “Termini Popolare” non nutre, infatti, alcun dubbio sul sostegno a Caratozzolo, richiamato alla politica attiva dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè.

I padri fondatori di “Termini Popolare” sono scesi in campo con questa tesi elettorale: “La politica degli ultimi tempi ha impostato la sua esistenza sul personalismo e sulla cultura dell’individualismo, una politica spesso piegata su interessi di parte e gridata. Oggi è indispensabile rimettere al centro del dibattito politico le persone ed i principi della collaborazione sociale.

Con queste premesse si sono tenute distanti donne e uomini che hanno sempre creduto e continuano a credere alla politica moderata come servizio alla comunità. Questi sono i nostri principi ispiratori. Su queste basi, ispirate al cattolicesimo democratico, vogliamo costruire delle proposte concrete per il buon governo di Termini Imerese. Il lavoro, i giovani, il ruolo delle donne nella nostra società, la tutela della famiglia e la difesa dell’ambiente e del territorio. Queste sono le cose semplici di cui vi parleremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Vogliamo presentarci a ognuno di voi così come siamo, persone semplici. Siamo Popolari perché il nostro progetto appartiene a ciascuno di voi. E quel che di buono potremo fare, sarà il frutto del nostro e del vostro impegno comune a sostegno del candidato Sindaco Francesco Caratozzolo. Una persona perbene, una persona ‘popolare’”.

Francesco Caratozzolo,quindi, in vista dell’appuntamento elettorale del 4 ottobre può già contare su tre liste, tra cui Forza Italia: un buon punto di partenza per ricercare l’intesa con le altre forze del centrodestra.

Infatti, proprio Caratozzolo aveva dichiarato qualche giorno fa a Blog Sicilia che Lega, FdI e Diventerà Bellissima possono dar vita ad un fronte comune caratterizzato dalla coesione dei valori che informano il centrodestra che sostengono il Governo regionale e da un programma fatto di pochi punti essenziali, da scrivere a più mani, nell’interesse dei termitani.