È di 3 feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata alla periferia sud di Siracusa tra due auto. I mezzi, una Fiat 500 ed una Lancia Y, hanno avuto uno scontro frontale e le conseguenze sarebbero potute essere drammatiche ma la casualità ha voluto che le due donne a bordo della 500 ed un uomo alla guida dell’altro veicolo non riportassero lesioni serie, fatta eccezione per lo shock. Erano in stato confusionale, almeno nella prima fase, a seguito delle conseguenze emotive dell’incidente, su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale. Si tratta del secondo scontro frontale che si è registrato a Siracusa nello spazio di appena 24 ore. Ieri, nella zona tra Cassibile e Siracusa tre auto hanno avuto un impatto abbastanza violento. Tre le persone che sono rimaste ferite e sulla vicenda sono ancora al lavoro gli agenti di polizia. In merito all’incidente di stamane, i vigili urbani hanno sentito le 3 persone coinvolte ed ognuna di loro ha dato la sua versione dei fatti ma sulle responsabilità gli inquirenti dovranno valutare altri aspetti, tra cui la posizione dei mezzi.