Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata sulla strada che collega Siracusa e Cassibile, la frazione a sud del capoluogo. Nello scontro, secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, sono rimaste coinvolte 3 auto che, a quanto pare, procedevano nella stessa direzione, ma, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, hanno avuto un impatto piuttosto violento. La strada, per motivi di sicurezza, è stata chiusa al traffico per consentire, innanzitutto, ai soccorsi di prestare le prime cure alle 3 vittime, che non sarebbero persone in fin di vita.

Gli agenti delle Volanti, al comando del dirigente Francesco Bandiera, hanno avviato le indagini ma sul posto sono poi arrivati pure i vigili urbani di Siracusa: gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che hanno assistito all’incidente, tra cui i conducenti di auto, che, in quel momento, stavano percorrendo quel tratto di strada. Frattanto, sono stati compiuti i rilievi sulla porzione di asfalto teatro dell’impatto tra i mezzi per determinare le traiettorie dei veicoli e la loro andatura.

Del resto, come spesso sostengono dalla Polizia municipale o dalla Polstrada, è la velocità una delle cause principali degli incidenti ma ci sono altri aspetti da valutare: gli agenti vogliono accertare se gli automobilisti protagonisti dello scontro fossero distratti, perché magari impegnati in una conversazione al telefono. Una fattispecie abbastanza frequente negli ultimi anni, aumentata con la diffusione degli smartphone. L’altro elemento da considerare è la lucidità, per cui gli inquirenti potrebbero anche sottoporli ad un test per svelare se erano sobri quando si sono messi al volante. Sono stati alcuni automobilisti in transito sulla strada a soccorrere per primi le vittime, che erano in stato di shock e sofferenti ma solo nelle prossime ore si conosceranno le loro condizioni di salute.