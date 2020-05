Intervento degli agenti della polizia municipale

Incidente in via Evangelista di Blasi a Palermo. Nei pressi di via Telesino due auto si sono scontrate in modo violento.

Una donna è rimasta ferita e trasportata dai sanitari del 118 in ospedale. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per accertare le cause e le responsabilità dello scontro.

I vigili del fuoco hanno estratto la donna ferita dall’auto.

Da verificare anche se i due automobilisti in giro avessero giusti motivi per essere usciti da casa. Potrebbero rischiare anche una multa per il mancato rispetto delle norme anticovid.