Spari ad Avola, un ferito trasportato in ospedale, la Procura di Siracusa apre un’inchiesta

Gaetano Scariolo di

04/05/2020

Un colpo d’arma da fuoco ha ferito un uomo che è stato trasportato in ospedale, al Di Maria di Avola. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri che hanno in mano le indagini, l’aggressione è avvenuta in nottata ad Avola e la vittima è stata centrata da un proiettile, presumibilmente sparato da una pistola di piccolo calibro ma, stando ad alcune fonti investigative, non correrebbe pericoli di vita. Non sono ancora chiare le ragioni dietro questo episodio, che è ancora tutto da decifrare dai magistrati della Procura di Siracusa, titolari del fascicolo di inchiesta. Da capire se l’attentatore ha voluto dare solo un avvertimento alla vittima oppure non è riuscito ad ucciderlo. Interrogativi che gli inquirenti contano di risolvere nelle prossime ore ma molto dipenderà se il ferito deciderà di collaborare con i carabinieri. Saranno sentiti i familiari e le persone con cui la vittima ha trascorso le ultime ore prima dell’aggressione, frattanto sono state prese le immagini delle telecamere di sicurezza della zona in cui è avvenuto l’agguato.

