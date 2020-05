In una piazzetta

Si erano organizzati, al telefono, per organizzare una partita a calcio dopo tanto tempo dall’ultima volta. Non avrebbero voluto rinunciare a qualche ora di svago anche se tutto questo avrebbe comportato una violazione alle misure anti Covid19 oltre al fatto di rischiare in prima persona. Poco dopo l’inizio della gara, organizzata in una piazzetta, a Noto sono stati fermati dai carabinieri che li hanno sanzionati.

Sempre a Noto “i controlli sono stati effettuati soprattutto nelle vie più popolose, quali via Sonnino, via Platone, via Seneca, via Fratelli Rosselli e nel complesso sono state elevate 20 sanzioni ad altrettante persone trovate in assembramento o comunque fuori dalle proprie abitazioni”.

Ad Avola e Noto tre uomini sono stati sorpresi in riva al mare mentre stavano pescando; a Cassibile, è stato sanzionato un giovane perché sorpreso in sella alla sua mountain bike; “a Floridia, durante l’arco notturno, è stato controllato e sanzionato un giovane proveniente da un comune limitrofo, sorpreso a circolare, senza un motivo valido, a bordo della propria autovettura” spiegano dal comando dei carabinieri.

“I Carabinieri, quotidianamente impegnati a garantire – fanno sapere dal comando dei carabinieri di Siracusa – la corretta osservanza delle misure di contenimento rammentano che è stato fatto divieto a tutti di circolare se non per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute” e che le vigenti disposizioni di legge prevedono per i contravventori sanzioni da 40 euro a 3000 euro da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva ed evidenziano che l’attività di monitoraggio su strada, a tutela della salute dei cittadini, si farà sempre più incisiva”