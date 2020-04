L'indagine

Nella sua abitazione, a Noto, i carabinieri hanno trovato cocaina e soldi. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Vincenzo Santonastaso, 49 anni, residente a Noto, disoccupato, con precedenti penali, che, come disposto dalla Procura di Siracusa si trova ai domiciliari in attesa di essere sentito dal gip del tribunale per l’udienza di convalida della misura cautelare.

I militari, nei giorni scorsi, avrebbero avuto delle indicazioni ben precise sul conto del quarantanovenne, sospettato di essere al centro di un’attività di spaccio, nonostante il decreto del Governo nazionale che da oltre 40 giorni limita gli spostamenti. Secondo quanto ipotizzato dalle forze dell’ordine, l’indagato avrebbe mantenuto i contatti con la sua clientela, che non avrebbe rinunciato a consumare cocaina, per cui vi sarebbero stati dei contatti tra loro ma uno di questi sarebbe finito alle orecchie dei carabinieri della Compagnia di Noto che hanno deciso di approfondire la faccenda. E l’unico modo per verificare se i sospetti avessero un fondamento era di fare un salto nell’appartamento del presunto spacciatore.

“I carabinieri, che avevano acquisito elementi – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa -che inducevano a ritenere che il giovane detenesse e spacciasse droga, hanno effettuato una perquisizione nel domicilio di Santonastaso, subito mostratosi particolarmente insofferente nei confronti degli operanti. Al termine delle attività i carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 22 grammi di sostanza stupefacente di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, nonché materiale per il confezionamento e la somma contante di 290 euro anch’essa sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio”.

Proprio ieri, i carabinieri hanno compiuto un altro sequestro di cocaina, trovato nella disponibilità di Concetto Serra, 42 anni, disoccupato con precedenti penali, sorpreso mentre trasportava mezzo chilo di coca in macchina. L’uomo, fermato all’ingresso di Siracusa, in viale Scala Greca, è stato sottoposto ad una perquisizione, che è stata estesa anche alla vettura che conduceva, una Fiat Panda: sotto un sedile è stato rinvenuta una busta di plastica contenente la droga.