L'inchiesta

Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa e dei Nas di Ragusa all’interno degli ospedali di Siracusa e di Noto ma, come svelato da fonti investigative, anche negli uffici della direzione dell’Asp di Siracusa. Per il momento, ci sono solo indiscrezioni sulle ragioni che hanno spinto gli inquirenti a presentarsi all’Umberto I ed al Trigona di Noto ma tra le ipotesi ci sarebbero gli esposti presentati nei giorni scorsi in merito ai percorsi dentro le strutture che consentirebbero di far entrare in contatto persone in attesa di conoscere l’esito dei tamponi ed i pazienti normali. E poi, secondo fonti sindacali, sotto i riflettori delle forze dell’ordine ci sarebbe pure l’uso promiscuo degli ascensori. Ma sono indicazioni che sono al vaglio dei carabinieri, che stanno acquisendo informazioni e materiale per comprendere la situazione, peraltro piuttosto complessa, dato che, in relazione all’ospedale di Siracusa, nei giorni scorsi, il neo direttore medico, Rosario Di Lorenzo, con una circolare, ha modificato i protocolli al Pronto soccorso, disponendo l’esecuzione dei tamponi per tutti gli utenti che, dal Pronto soccorso, devono essere trasferiti nei reparti dell’ospedale. Inoltre, nelle settimane scorse, la Regione ha inviato un Covid team che ha provveduto a modificare i percorsi all’Umberto I dopo la catena di contagi avvenuti nella struttura che hanno coinvolto in prima battuta proprio il Pronto soccorso. Ma non si può escludere nulla al momento, del resto alla Procura di Siracusa sono arrivati diversi esposti relativi a persone decedute in ospedale, all’Umberto I, per cui sono state aperte delle inchieste. Quello più eclatante è certamente il fascicolo sul decesso del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, morto in Terapia intensiva, ma secondo i familiari della vittima ed il parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale, ci sarebbero stati dei colpevoli ritardi per il ricovero del paziente. Una vicenda per cui si la Regione ha istituito una commissione parlamentare di inchiesta.