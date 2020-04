La sanità siracusana nel mirino

“Delegittimare chi ha ruoli di responsabilità quando si gestisce una emergenza è sempre sbagliato”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, intervenuto in difesa del direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, finito al centro di una bufera mediatica e politica dopo la diffusione del contagio da Covid19 all’ospedale di Siracusa e l‘esposto del parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale a seguito della morte del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, per cui la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo ma senza indagati.

L’assessore regionale alla Sanità ritiene che le critiche sulla gestione dell’emergenza coronavirus riversate sull’azienda sanitaria provinciale, rappresentate anche sui media nazionali, siano state eccessive. “Siracusa – spiega l’assessore Ruggero Razza – è la seconda provincia per numero di contagiati. Si è rappresentata una gestione dell’emergenza che a tratti ha presentato le caratteristiche del procurato allarme ed anche della calunnia aggravata”. Poco dopo l’esplosione dei casi all’Umberto I, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel corso di un messaggio sulla sua pagina Facebook, ha evidenziato “la rottura del rapporto di fiducia tra la città e la direzione dell’Asp”. L’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, ha commentato così quelle parole. “Se vi fosse stata da parte del sindaco – dice Razza – una richiesta di rimozione, avrebbe presentato una documenti formali. Gli amministratori vanno compresi, il sindaco si rende interprete dei sentimenti della comunità”.

In merito al contagio che ha interessato l’ospedale di Siracusa, con 3 reparti chiusi, Razza sostiene che la Regione è intervenuta inviando nel capoluogo un Covid team, composto da esperti, che hanno ridefinito i percorsi nel nosocomio per evitare la diffusione del virus. “A Siracusa è stato fatto quel che è stato realizzato a Messina, ad Agrigento ed in alcune aree del territorio di Catania. Abbiamo inviato gruppo di lavoro per cambiare i percorsi ed allo stesso tempo sono stati individuati alcuni errori che sono stati individuati e superati. Abbiamo trasmesso la relazione al direttore generale ed al servizio ispettivo dell’assessorato ed a breve ci saranno delle determinazioni sulla vicenda”.