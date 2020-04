Concluso il sopralluogo in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, compiuto dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia e dai 3 componenti del Covid team inviati dalla Regione per la gestione dell’emergenza coronavirus. Sono state individuate delle soluzioni che di fatto modificheranno le modalità di accesso nella struttura.

In merito al Pronto soccorso sono queste le novità illustrate dal sindaco. “Sono stati individuati – dice Italia- tre percorsi: l’area per i pazienti ordinari, l’area per i pazienti grigi (potenzialmente positivi in attesa di esito o tampone) e l’area per i positivi. Questi tre percorsi non devono venire mai a contatto e nei rarissimi casi in cui avviene viene disposta una immediata sanificazione. L’Asp si sta già adoperando per rendere definitivi questi percorsi”.

Inoltre, il sindaco ha annunciato che sarà utilizzata una struttura, la Casa del Pellegrino, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime, in passato usata come albergo ed al centro di una procedura fallimentare. L’immobile è nella disponibilità del Comune e come svelato dal primo cittadino potrebbe essere usato per i pazienti Covid in via di guarigione.