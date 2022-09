Pesanti disagi a Partinico, diverse strade sommerse

Anche in provincia di Palermo il maltempo sta facendo sentire le sue conseguenze. In particolare a Partinico dove dall’alba sono al lavoro i vigili del fuoco per una serie di interventi dovuti ad allagamenti di strade, crollo di mura perimetrali e persino per lo scoppio di una cabina elettrica. Ad essere stati soccorsi automobilisti e persino un pulmino con a bordo diversi disabili.

Cedimento di un muro

Un muro nei pressi della stazione ferroviaria ha ceduto di schianto. Si è letteralmente sbriciolato a causa di queste battenti piogge. L’acqua piovana, che da ore si è abbattuta nella zona del Partinicese, ha evidentemente creato delle pesanti infiltrazioni che hanno ulteriormente indebolito un muro che già era in condizioni precarie.

I soccorsi

Due i soccorsi che i pompieri hanno dovuto effettuare per aiutare chi era rimasto bloccato in strada a causa dell’acqua piovana. In via dei Mulini è stata tolta dal pantano una donna rimasta intrappolata nella sua auto nei pressi di un sottopassaggio. In via Mantegna invece è stato tirato fuori un intero pulmino con a bordo diversi disabili.

Cabina elettrica in fumo

Momenti di apprensione si sono vissuti nei pressi di un supermercato dove fuorusciva del fumo da una cabina elettrica. A causa anche degli scoppi l’infiltrazione di acqua piovana che aveva raggiunto anche l’impianto elettrico, causando dei corto circuiti. La situazione è rientrata alla normalità dopo l’intervento de vigili del fuoco che hanno messo tutto in sicurezza.

Le strade allagate

Ci sono anche numerose strade allagate che stanno creando non pochi disagi e difficoltà al normale deflusso del traffico veicolare. Allagamenti si sono registrati nelle vie Rappa e Cannaò. Situazione complicata anche sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo dove si è riversata un’enorme quantità di fango proveniente dalle campagna circostanti all’arteria. Anche in questo caso i pompieri stanno provando ad intervenire, laddove possibile, per far defluire quest’acqua ed evitare stagnazioni.