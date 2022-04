Per domenica 3 aprile, timide schiarite ma torna nuvolosità

La giornata di sabato 2 aprile vede in Sicilia un contesto atmosferico perturbato fin dalle ore notturne, con piogge sparse attese lungo il comparto centro-meridionale e occidentale. Tendenza a maggiori schiarite entro il mattino, mentre un nuovo peggioramento interesserà il comparto occidentale con rovesci sparsi.

Fenomeni tendenti a dilungarsi al pomeriggio su buona parte del nord Sicilia con possibili grandinate associate in prossimità della costa. Variabile altrove. In serata fenomeni in esaurimento, salvo residue piogge sparse lungo la fascia tirrenica. Lo si apprende da WeatherSicily.it

Venti da forti a molto forti di Libeccio/Ponente entro il pomeriggio. Attese raffiche prossime o superiori gli 80 km/h sui settori occidentali. Agitati i bacini occidentali e settentrionali, molto mosso il Canale di Sicilia, mosso lo Ionio. Temperature in brusco calo. Quota neve prossima i 1.000 m, intorno i 1.300 m sul settore orientale. Atteso qualche lieve centimetro di neve fresca (mediamente 5 cm) presso i rilievi occidentali e lungo l’Appennino siculo (Etna compresa).

Temperature in brusco calo

Scendono le temperature in Sicilia. Anche bruscamente. Sia per quanto riguarda i valori minimi che quelli massimi. Temperature massime previste tra i 7 ed i 18 gradi.

Previsti 13 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 17 a Catania, 7 ad Enna, 14 a Messina, 16 a Palermo, 11 a Ragusa, 18 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo su Alpi e Prealpi dove nevicherà a quote collinari. Piogge in Liguria e schiarite soleggiate sulle zone pianeggianti.

Centro: Condizioni di maltempo su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con rovesci, temporali e soprattutto neve a quote di collina. Spazi soleggiati sulle Adriatiche. Venti forti di Libeccio.

Resto del sud: Intensa fase di maltempo sulla Campania e sulla Calabria settentrionale dove le piogge battenti verranno accompagnate da forte Libeccio. Neve sugli Appennini sotto i 1000 metri.

Per domenica 3 aprile, timide schiarite ma torna nuvolosità

La giornata di domenica 3 aprile, dopo iniziali timide schiarite, vedrà un veloce aumento della nuvolosità di tipo alta ad iniziare dai versanti centro-meridionali, con estensione della nuvolosità al resto dell’isola. Non si esclude qualche piovasco sparso in serata.

Venti moderati da W/NW: mari molto mossi, poco mosso lo Ionio. Temperature in rialzo dal pomeriggio. Quota neve oltre i 2.000 m entro sera.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo irregolarmente nuvoloso o anche spesso coperto, poi da piogge in arrivo su Piemonte e Liguria. Temperature massime tra 6 e 13°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta generali condizioni di tempo asciutto con il cielo che si presenterà in gran parte irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio peggiora in Toscana.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con tante nuvole e precipitazioni più probabili sul Cilento e sulla Calabria settentrionale, specie interna, altrove il tempo sarà asciutto. Mar Tirreno agitato.