Per sabato 2 aprile instabilità in attenuazione

Piovaschi di passaggio, in un contesto di variabilità, in Sicilia per la giornata di venerdì 1 aprile. Soprattutto sul Trapanese e Sicani e sulle province ioniche. Temperature in diminuzione.

Venti moderati o tesi dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi; fino ad agitato in serata il Tirreno occidentale.

Scendono di poco le temperature

Le temperature scendono in Sicilia. In alcuni centri le massime saranno comunque vicine ai 20 gradi. Previsti tra i 10 ed i 20 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 20 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 18 a Palermo, 14 a Ragusa, 20 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso da precipitazioni quasi ovunque, meno su Emilia Romagna e Liguria. Attesi temporali e nevicate diffuse sulle Alpi a circa 1000m.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con una maggior probabilità di precipitazioni su alta Toscana, basso Lazio, bassa Sardegna. Nubi irregolari altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo instabile, ma le precipitazioni risulteranno più diffuse e forti su Campania e Calabria tirreniche, alternate a schiarite altrove.

Per sabato 2 aprile instabilità in attenuazione

Per sabato fase culminante del maltempo in Sicilia per sabato 2 aprile. Fenomenologia nel complesso più blanda, sporadica e irregolare nell’isola. Temperature in generale e sensibile diminuzione. Venti tesi dai quadranti occidentali. Mari: mosso lo Ionio, molto mosso il Canale di Sicilia, fino ad agitato il Tirreno con mareggiate sulle isole Egadi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo su Alpi e Prealpi dove nevicherà a quote collinari. Piogge in Liguria e schiarite soleggiate sulle zone pianeggianti.

Centro: Condizioni di maltempo su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con rovesci, temporali e soprattutto neve a quote di collina. Spazi soleggiati sulle Adriatiche. Venti forti di Libeccio.

Resto del Sud: Intensa fase di maltempo sulla Campania e sulla Calabria settentrionale dove le piogge battenti verranno accompagnate da forte Libeccio. Neve sugli Appennini sotto i 1000 metri.