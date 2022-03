La primavera non riesce ad arrivare. Il meteo in Sicilia, dopo un lieve rialzo delle temperature e uno o due giorni di caldo a seconda delle latitudini, mostra in arrivo cinque giorni di maltempo e un nuovo abbassamento delle temperature. Al Nord ricompare perfino la neve sui rilievi, in Sicilia torna a piovere e il cielo sarà coperto secondo le previsioni del sito IlMeteo.it

MERCOLEDI’ 30 MARZO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni via via più diffuse su tutte le regioni, più moderate o forti sui settori di Nordovest. Neve sulle Alpi.

Centro: Peggioramento del tempo sulle regioni peninsulari con rovesci diffusi, meno intensi sui versanti adriatici. Sulla Sardegna, tempo spiccatamente instabile con piogge e schiarite.

Sud: Cielo molto nuvoloso o a tratti anche coperto. Le precipitazioni saranno intermittenti e deboli, moderate soltanto sulla Campania settentrionale. Più sole su Sicilia e Calabria.

GIOVEDI’ 31 MARZO

Nord: Maltempo che interessa i settori centro-orientali, con fenomeni anche piuttosto intensi sul Veneto e sulla Romagna. Più asciutto al Nordovest; venti dai quadranti meridionali.

Centro: Le piogge interesseranno in misura maggiore i settori tirrenici, sospinte da forti venti di Libeccio; piogge sparse sulle regioni adriatiche, dove soffierà impetuoso lo Scirocco.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo più compromesso sulle regioni che si affacciano al Mar Tirreno, schiarite in Basilicata, Puglia e settori ionici in generale. Mari molto mossi.

VENERDI’ 01 APRILE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso da precipitazioni quasi ovunque, meno su Emilia Romagna e Liguria. Attesi temporali e nevicate diffuse sulle Alpi a circa 1000m.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile con una maggior probabilità di precipitazioni su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Marche. Nubi sparse altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo instabile, ma le precipitazioni risulteranno più diffuse e forti su Campania e Calabria tirreniche, alternate a schiarite altrove.