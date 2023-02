l'incidente subito dopo la galleria telegrafo

È stato boato, una frazione di secondo l’incidente che è costato la vita della 51enne Piera Pelleriti e del 56enne Giovanni Cosentino. Altre due vite spezzate lungo le strade siciliane. Le due vittime si piangono lungo la tangenziale messinese nel tratto fra Giostra e Villafranca.

Piera Pelleriti e Giovanni Cosentino erano catanesi

I due sono deceduti sul colpo a seguito dell’impatto della vettura sulla quale viaggiavano, con un muro del tratto autostradale. È accaduto ieri, 6 febbraio, alle 15,10 in un tratto in discesa della tangenziale che attraversa la parte collinare della città, quella che porta dalla zona jonica a quella tirrenica.

La dinamica della tragedia

L’auto, una Ford Kuga, in un primo momento era stata diffuso che si trattasse di una Cupra Formentor, aveva appena percorso la galleria Telegrafo, la più lunga della tangenziale. All’uscita del tunnel la strada inizia la discesa verso il casello di Villafranca lontano appena tre km circa.

È un tratto in cui, dopo diversi chilometri di corsia unica per via dei lavori per la sostituzione del viadotto Ritiro, la carreggiata torna a piena disposizione degli automobilisti che possono riprendere una marcia più spedita. Qualche centinaio di metri dopo, poco prima di una galleria artificiale la Ford Kuga ha iniziato a sbandare e ha finito la sua corsa, violentemente contro il muro di contenimento della collina, che è sul lato destro della carreggiata, oltre la corsia d’emergenza.

Intervenute anche le squadre del Cas

Insieme alle forze dell’ordine sono intervenute le squadre di sorveglianza del Consorzio autostrade siciliane. “Un tragico incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15.15 sull’Autostrada A20 Messina-Palermo”. È quanto si legge in una nota di ieri di Autostrade Siciliane. Prosegue la nota: “Un’auto Cupra Formentor si è schiantata ad alta velocità contro un muro di contenimento, ribaltandosi. Purtroppo, per l’uomo e la donna all’interno dell’abitacolo non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto in direzione Palermo, al km 16.900 e sul posto sono intervenute le squadre di vigilanza e assistenza al traffico di Autostrade Siciliane, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i servizi sanitari. Non si sono registrati forti disagi al traffico.

Autostrade Siciliane esprime il proprio più sentito cordoglio per la tragedia e vicinanza ai familiari delle vittime”.