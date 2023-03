Un incendio si è sviluppato nei locali mensa della sala convegni dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono già al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che avrebbero già circoscritto le fiamme, insieme alle forze dell’ordine. Dai locali al piano terra esce una densa nube di fume nero che avvolge l’edificio.

Situazione sotto controllo

Il direttore sanitario dell’ospedale, Benedetto Trobia, sottolinea che la situazione è “sotto controllo” e che “non è stato necessario fare evacuare i degenti ricoverati nei reparti”. Il rogo, come hanno confermato i vigili del fuoco, è già stato domato; le squadre sono tuttavia ancora al lavoro per bonificare i locali e controllare i danni provocati dalle fiamme e dal fumo in attesa di accertare le cause che avrebbero innescato l’incendio. La sala mensa non è funzionante, e viene utilizzata saltuariamente per il catering in occasione di convegni.

Incendio anche all’ospedale Cannizzaro, rogo nel bagno

Il pronto intervento del personale ha permesso di spegnere tempestivamente il principio di incendio che, questo pomeriggio, ha interessato un bagno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono state originate, attorno alle 16.30, dal rotolo della carta della toilette cui una paziente psichiatrica ha dato fuoco. Applicando le misure antincendio, con l’utilizzo di un estintore e di un idrante, un infermiere e un ausiliario appositamente formati hanno rapidamente spento le fiamme, che hanno lambito la porta dalla parte interna. Nel frattempo, secondo le procedure in materia di sicurezza, il resto del personale ha evacuato i locali interessati dal fumo, a tutela dei pazienti. Sono stati attivati e sono intervenuti, per quanto di competenza, i Vigili del Fuoco.

Si sta procedendo al celere ripristino della funzionalità e della pulizia di tutti gli spazi, al fine di permettere l’accoglienza di nuovi pazienti in pronto soccorso, in atto sospesa.