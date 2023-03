l'annuncio dell'anas

Per 2 giorni, il 9 ed il 10 marzo, resterà chiusa al traffico l’autostrada Siracusa-Catania dalle 9,30 alle 16,30 per consentire lo svolgimento delle esercitazioni anti incendio nelle gallerie. L’annuncio è dell’Anas che precisa come la chiusura sarà estesa solo nel tratto in direzione di Catania.

“Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula” spiegano dall’Anas.