Al km 9 in contrada Zafaglione

Tragico incidente mortale nella strada per Scoglitti al km 9 in contrada Zafaglione nel Ragusano. Attorno a mezzogiorno c’è stato uno scontro tra una Bmw ed una moto. Nell’impatto il motociclista è finito a terra ed è morto. La vittima è un uomo di 37 anni di Vittoria.

In corso i rilievi polizia municipale di Vittoria per accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

Pochi giorni fa incidente mortale sulla Palermo-Agrigento

Quella odierna è l’ennesima fatalità sulle strade ed autostrade siciliane. Pochi giorni fa incidente mortale nella Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è morta e due sono feriti.

Nell’incidente è morta una 87enne di Campofelice di Fitalia, Giuseppina Costanza. Altre due persone, il figlio dell’anziana (44 anni) e un’altra automobilista (21 anni), sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa tra Bolognetta e Misilmeri e la circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla provinciale 77. Sul posto, oltre alle squadre dell’Anas e alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misilmeri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo di 44 anni, che viaggiava insieme alla madre in direzione Agrigento, a bordo di una Opel Corsa, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando prima contro un Daily Iveco e poi contro la Peugeot 5008 guidata dalla ragazza. Il figlio della vittima (M. A. le iniziali) è stato soccorso e portato con l’elicottero del 118 al Civico. Meno gravi invece le condizioni della giovane automobilista, Z. S., di Mezzojuso. Illeso invece il conducente del furgone.

Incidente mortale a Lascari, la vittima un giovane di 29 anni

Questa sulla Palermo-Agrigento è solo l’ultima tragedia in ordine cronologico sulle strade ed autostrade siciliane. poche settimane fa un incidente mortale a Lascari in contrada Gorgo Lungo è costato la vita ad un giovane di 29 anni. Una Toyota Yaris con a bordo due giovani di Messina è finita prima contro le recinzioni di diverse villette e poi ha finito la corsa sfondando il muro e la recinzione di una costruzione.

Il passeggero a bordo Andrea Finocchio di 29 anni è morto sul colpo. L’autista di 37 anni in codice giallo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due automobilisti dalla vettura. I rilievi sono condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù che stanno valutando la posizione del guidatore.

L’auto sarebbe uscita fuori strada a gran velocità stando ai primi accertamenti. Pare che il mezzo addirittura abbia divelto ben tre recinzioni di altrettante abitazioni poste sul ciglio della strada. Una di queste è stata sfondata e il veicolo è finito all’interno del terreno di pertinenza di una casa.

Foto di Franco Assenza

In aggiornamento