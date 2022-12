Mariagrazia Leone è la nuova segreteria del PD della provincia di Catania, è stata eletta all’unanimità. Così il continua il processo di rinnovamento del Partito Democratico siciliano.

Chi è Mariagrazia Leone

È Mariagrazia Leone, 37 anni, laureata in Giurisprudenza e responsabile del dipartimento regionale Diritti, la nuova segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Catania. Leone è stata eletta all’unanimità. La candidatura di Leone è stata sostenuta da 59 firme (su 100 aventi diritto) nel corso dell’assemblea provinciale che si è tenuta ieri mattina all’hotel NH, a Catania, presieduta da Ersilia Saverino. L’assemblea ha inoltre eletto tesoriere, su indicazione della Leone, Quintino Rocca.

Una donna dopo 30 anni

Dopo 30 anni il PD provinciale viene guidata nuovamente da una donna – l’ultima e unica fu Adriana Laudani nel 1991 – ed è l’unica donna segretaria provinciale della Sicilia. “Siamo chiamati a uno sforzo corale che punta a fare il bene di tutti e non quello del singolo. Pensando innanzitutto – ha detto nella sua relazione programmatica – al Partito Democratico e soprattutto alla gente comune. Valorizziamo e rigeneriamo i circoli e riappropriamoci dei luoghi del confronto: la sfida di oggi è quella di fidarci gli uni degli altri”.

Barbagallo, “Non vi era nome migliore”

“Non c’era e non c’è un nome migliore – afferma il segretario regionale Anthony Barbagallo – per guidare il partito provinciale in questa fase delicata che ci porterà, tra le altre cose, alle prossime amministrative a Catania ma anche in altri comuni nell’hinterland”.

La nuova squadra della segreteria regionale

Un percorso di rigenerazione e rinnovamento quello avviato dai dem siciliani, dopo la direzione del 9 ottobre scorso, un percorso che prosegue in vista dei prossimo impegni elettorali del 2023 e nell’ottica del rinnovamento, anche generazionale, della classe dirigente del Partito, dettata anche a livello nazionale. Per questo il segretario regionale Anthony Barbagallo ha provveduto al riassetto della segreteria regionale che si riunirà il 23 novembre presso la sede regionale del PD Sicilia a Palermo.

Questi i nuovi componenti, elencati con le rispettive aree di competenza

Alfredo Rizzo (Coordinatore segreteria); Giacomo D’Arrigo (Coordinamento dipartimenti e iniziativa politica); Sergio Lima (Processo di partecipazione e autoriforme del partito); Antonella Russo (Università e ricerca); Eleonora Sciortino (Energia); Leonardo Spera (Coesione territoriale e aree interne); Glenda Raiti (Lavoro); Cleo Li Calzi (PNRR), Peppe Calabrese Agricoltura e attività produttive); Valerio Bordonaro (Affari europei e relazioni internazionali); Jacopo Torrisi (Professioni e imprese), questi ultimi quattro provenienti dai dipartimenti. A questi si aggiungono i riconfermati Renzo Bufalino (vice segretario), Francesca Busardò, Fabio Venezia, Elisa Carbone, Daniele Vella, Marco Guerriero Giovanni Barbagallo e Giovanna Iacono.