L'annuncio a Roma

Elly Schlein ha annunciato la candidatura alla segreteria del Partito Democratico durante l’incontro Parte da noi che si è svolto a Roma.

Elly Schlein, all’anagrafe Elena Ethel Schlein, 37enne ha la tripla cittadinanza: italiana, svizzera (è nata a Lugano) e statunitense.

Ha dichiarato: “Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo PD. Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo PD”.

La 37enne ha aggiunto: “Da oggi ci mischiamo e ci organizziamo. Chi arriva da oggi arriva alla pari. Nessuno venga con l’idea di condizionare, venite liberi o non venite affatto, una scommessa sull’autonomia delle persone. Il partito non ha bisogno di essere immobilizzato, ma mobilitato, serve un rinnovamento forte del gruppo dirigente per scardinare le logiche di cooptazione correntizia. Questo Paese fa fatica a pensare che una donna possa farsi strada senza essere strumento di altro, dimostreremo il contrario. Ai candidati uomini non si va a vedere chi ci sta dietro. Non ho mai accettato e non accetterei adesso la cooptazione”.

Elly Schlein ha aggiunto: “Prenderò la tessera del PD per rispetto di questa comunità, per entrare in ascolto e in punta di piedi. Sono disponibile ad accettare ogni esito del congresso e a lavorare dal giorno dopo per l’unità. Un applauso agli altri candidati”.

E ancora: “La questione delle alleanze verrà dopo. L’invito sarà sempre a provare a sederci attorno a un tavolo, ci sono cose che si possono fare insieme alle altre opposizioni. Cominciamo a farlo subito, coordinandoci in Parlamento”.

Al momento dell’annuncio della candidatura, la platea, riunita al Monk, ha intonato Bella Ciao.