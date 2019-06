martedì 11 giugno alle 17

Dopo la visita di Alberto Urso, vincitore dell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi, al Centro Sicilia di Misterbianco arriva un’altra grande artista molto apprezzata del talent show di Canale 5. Al Parco commerciale catanese continua la parata dei grandi protagonisti della musica italiana. Dopo Alberto Urso, celebrato da un vero e proprio bagno di folla, martedì 11 giugno sarà la volta di Giordana Angi.

Reduce dalla finalissima di Amici 2019, che l’ha vista seconda proprio dietro ad Albero Urso, la cantautrice con il suo primo disco ‘Casa’ sta spopolando in radio e nelle speciali classifiche stilate dalla Fimi.

Giordana sarà protagonista del firma-copie e di un autentico mini-live in programma martedì prossimo alle 17 nell’area eventi del Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania. Per assistere all’evento basta seguire le indicazioni reperibili sulla pagina facebook del Centro Sicilia o recarsi all’info point del parco commerciale.