Expomotor fino al 2 giugno

Nel week end arriva un doppio appuntamento al Centro Sicilia di Misterbianco con Expomotor e lunedì 3 giugno arriva il vincitore di amici, Alberto Urso. È un week end roboante quello che sta per arrivare al parco commerciale catanese. È in programma fino a domenica 2 giugno l’Expomotor e il giorno dopo, lunedì 3 per l’appunto, è previsto l’arrivo di Alberto Urso, fresco vincitore dell’edizione 2019 di Amici.

Week end, quindi, all’insegna dei motori con la rassegna Expomotor sta portando a Catania il meglio delle due e quattro ruote. Negli spazi espositivi all’interno del Centro Sicilia e nell’area allestita all’ingresso fanno mostra di sé le auto e le moto con le tecnologie più innovative, mentre nella zona parcheggio sono da non perdere le esibizioni dei motociclisti. In particolare oggi pomeriggio, venerdì 31 maggio, va in scena la passeggiata pomeridiana di una grande principessa italiana che ha conquistato le strade di tutto il mondo: la Vespa. Domani, 1 giugno, sarà la volta dell’energia dell’off-road caratterizzerà con l’esibizione del Circolo 4×4, ma ci sarà spazio anche per il raduno del Moto club The Dragon.

Domenica 2 giugno, infine, doppio spettacolo, mattina e pomeriggio, con lo show dei motociclisti del trial. Ed ancora i raduni Club X 1/9, Abarth Club Sicilia e l’esposizione delle mitiche Harley Davidson. A rendere ancora più credibile ‘il sogno americano’, ci penserà la musica e l’esibizione del gruppo Country Sicania West.

Intanto cresce l’attesa per il firma copie di Alberto Urso. Il cantante messinese, che proprio la settimana scorsa ha vinto l’edizione 2019 di Amici, si concederà ai propri fan per firmare la copertina del suo ultimo lavoro discografico ‘Solo’. L’appuntamento è per le 17 di lunedì 3 giugno nell’area eventi del Parco Commerciale Centro Sicilia.