Indagini della polizia di Catania. Una pistola clandestina e 149 proiettili di vario calibro nascosti in casa. Per questo motivo tre uomini, nonno, figlio e nipote, di 80, 57 e 35 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. I tre sono inoltre stati denunciati per detenzione abusiva di munizioni.

Pistola clandestina in casa a Catania

L’intervento degli agenti delle Volanti è scattato nel cuore della notte, in una struttura di pertinenza di un locale sulla statale 114, dopo una segnalazione alla Sala operativa della Questura. Un giovane aveva riferito di essere stato minacciato da alcuni familiari, che avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco in aria per intimidirlo.

La lite in famiglia e i colpi in aria

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato i tre uomini seduti su un divano all’ingresso della struttura.

Alla richiesta di spiegazioni, hanno raccontato di aver litigato con un altro componente della famiglia, che vive nello stesso edificio. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe chiesto frequentemente denaro per acquistare droga, rubato generi alimentari dal locale e danneggiato l’attività quando si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il 35enne è stato trovato in possesso di una pistola a salve. Ha ammesso di aver esploso alcuni colpi in aria per intimorire il familiare e convincerlo a non chiedere più denaro.

Il giovane che aveva richiesto l’intervento ha invece consegnato agli agenti quattro bossoli calibro 357, che sarebbero stati esplosi da uno dei parenti durante il litigio.

La pistola clandestina nascosta dietro il televisore

Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno trovato dietro un televisore un’altra arma da fuoco, insieme a 149 proiettili di vario calibro custoditi in un sacchetto.

I tre uomini non hanno saputo fornire spiegazioni sulla provenienza dell’arma e hanno negato di esserne proprietari o di aver utilizzato una pistola vera.

L’arma è stata recuperata dagli agenti delle Volanti. Gli accertamenti della Polizia Scientifica hanno permesso di verificare che la canna era stata realizzata artigianalmente e che la pistola era priva di contrassegni identificativi: caratteristiche che la rendono classificabile come arma clandestina.

Al termine degli accertamenti, i tre sono stati arrestati per detenzione di arma da fuoco in concorso e denunciati per detenzione abusiva di munizioni. Su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio di convalida.