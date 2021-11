parla il segretario del partito democratico di catania

Strappo nella giunta Pogliese di Catania

La Lega esce dal governo della città

Il segretario del Pd di Catania: “Il sindaco governi oppure lasci per il bene della città”

“L’allontanamento dell’assessore Alessandro Porto da parte del sindaco di Catania Salvo Pogliese e le successive dimissioni dell’assessore Fabio Cantarella dalla giunta municipale, hanno innescato una grave, e quanto mai inopportuna, crisi che mette a dura prova il già traballante governo della città capoluogo”.

Lo dice Angelo Villari, il segretario del Partito Democratico di Catania.

Irresponsabilità e città in ginocchio

Prosegue Villari: “La situazione attuale palesa una grande irresponsabilità da parte dell’amministrazione comunale tutta, che dimostra di focalizzarsi solo sulle poltrone e sulla spartizione del potere anziché agire nell’interesse della città, letteralmente sommersa dai rifiuti ed in ginocchio a causa dei nubifragi che l’hanno flagellata nelle ultime settimane”.

I cittadini non possono più tollerare

Conclude Villari: “Il Pd da tempo richiama l’attenzione del sindaco e della sua giunta sui problemi di Catania, rimanendo inascoltato e ricevendo, al contrario, risposte stizzite. I cittadini non possono più tollerare una situazione così grave. A fronte di ciò, è chiaro che quest’amministrazione debba valutare l’opportunità di farsi da parte in quanto inadeguata a guidare la città e ad affrontare un quadro decisamente difficile: non si può più giocare sulla pelle dei catanesi, è il momento di agire per far uscire la città dalle diverse emergenze. Se il sindaco Pogliese non è in grado di dare un colpo di reni, lasci per il bene di Catania”.

Su quanto sta accadendo al Comune di Catania, stamane è intervenuto anche Marco Forzese, coordinatore di Cantiere Popolare a Catania. Forzese ha detto: “Il sindaco di Catania Salvo Pogliese è con ogni evidenza impegnato a consolidare il proprio potere e il consenso elettorale. Non gli resta molto altro tempo per occuparsi delle emergenze della città, da quella dei rifiuti alla tutela del territorio, dal miglioramento dei servizi alla riqualificazione della periferia abbandonata a se stessa. Non si spiega in altro modo la defenestrazione dell’assessore Alessandro Porto”.

Gestione fallimentare

Ha concluso Forzese: “Ai catanesi non interessano gli equilibri politici della giunta se non nella misura in cui possono essere funzionali ad una ottimizzazione dei risultati e degli obiettivi da raggiungere. E’ per questo che la gestione politico-amministrativa del capoluogo etneo da parte di Pogliese è fallimentare e basta fare un giro della città per rendersene conto”.