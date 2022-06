Pallanuoto, serie B maschile, mercoledì gara 2 a Catania

Comincia in salita la rincorsa alla serie A2 della Polisportiva Acese nella finale dei play off. Va, infatti, al Pescara il primo round delle sfide che valgono la promozione in seconda serie nazionale maschile di pallanuoto.

Polisportiva Acese crolla nella fase centrale del match

La squadra etnea si è arresa 14-10 (4-3, 5-1, 2-2, 3-4) al termine di una partita che ha visto gli abruzzesi dominare soprattutto nella fase centrale del match. All’intervallo lungo, infatti, i siciliani erano sotto 9-4 ed a metà dell’ultimo quarto, il vantaggio dei padroni di casa era arrivato a +7.

Al Palapallanuoto delle Naidi non c’è stata molta storia. Il Pescara, vincitore del girone 3 della serie cadetta con 49 punti dopo la regular season (16 vittorie, 1 pareggio ed un solo ko), ha mantenuto i favori della vigilia. Ed ha concesso poco agli avversari che solo nel finale hanno avuto la possibilità di accorciare le distanze e rendere meno amara la sconfitta.

Mercoledì, gara 2 a Catania

Mercoledì a Catania si gioca gara 2. L’imperativo della Polisportiva Acese è quello di vincere per mandare in parità la serie e rimandare il discorso promozione a sabato prossimo, 2 luglio, a Pescara.

Questo grazie al miglior piazzamento del Delfino nella stagione regolare: gli acesi hanno terminato al secondo posto il girone 4 vinto dal Crotone totalizzando 46 punti (15 successi, un pareggio e 2 ko).

A Pescara oggi è arrivato il terzo stop stagionale. Preoccupa per come sia maturato: i siciliani hanno avuto miglior gioco solo a punteggio acquisito ed hanno potuto limitare i danni a 4 lunghezze. Solo nella prima frazione, chiusa 4-3 per i padroni di casa c’è stato reale equilibrio.

Tra quattro giorni, mercoledì 29 giugno, il Sette del tecnico Raffaele Barranco è chiamato ad un’impresa per poi giocarsi il tutto per tutto nella eventuale bella di sabato prossimo. I siciliani, ad ora, hanno disputato una stagione da ricordare e l’essere giunti ai play off con due giornate di anticipo rispetto alla stagione regolare superando la concorrenza agguerrita della Waterpolo Palermo che alla fine ha chiuso al terzo posto il suo girone.