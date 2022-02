Questi soldi non erano stati dichiarati

Con tanti soldi in contanti all’interno del suo camion. Oltre 100 mila euro che non aveva denunciato come invece prevede la norma. Un autotrasportatore proveniente da Malta è stato fermato al porto di Catania: per lui una sanzione e soprattutto il sequestro del 50 per cento della somma che aveva con sé.

I controlli

Durante i controlli eseguiti per il contrasto e per la repressione degli illeciti valutari, i funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli di Catania hanno rinvenuto, con la collaborazione dei militari della guardia di finanza, ben 115.361 euro non dichiarati in possesso di un autotrasportatore proveniente da Malta.

La norma violata

Al trasgressore, che ha omesso di presentare la dichiarazione doganale obbligatoria per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore a 10 mila euro, è stato sequestrato il 50% della somma, senza opportunità di ricorso all’istituto dell’oblazione, poiché l’ammontare dell’importo eccedente i limiti stabiliti è risultato superiore a 40 mila euro.