Sorpresi dentro il pub “Area 51”

Nel corso della serata di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati a garantire il rispetto delle norme di contenimento della pandemia in atto, il personale delle Volanti di Catania, in via Coppola, ha scoperto dentro il pub “Area 51” alcuni utenti che consumavano cocktails al bancone.

Gli agenti hanno identificato il proprietario dell’esercizio commerciale, peraltro già più volte sottoposto a procedimenti amministrativi in passato. A seguito dell’accertamento, con l’ausilio della Polizia Locale, l’uomo è stato sanzionato per la violazione delle misure di contenimento previste dal Dpcm 19/2020, con l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura provvisoria del locale per la durata di cinque giorni.

Sono in corso valutazioni sull’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del titolare dell’esercizio pubblico.